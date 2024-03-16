Silah sesi duyunca duvarın üzerine tırmanarak bakmak istedi! Merakı sonu oldu... Serseri kurşunların hedefi olan adam vuruldu

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Parana eyaletinin Apucarana bölgesinde 33 yaşındaki Bruno Emídio da Silva Junior ve kız arkadaşı evlerinin yakınından gelen silah sesi üzerine bahçeye çıktı. Duvarın üzerinden bakan Junior serseri kurşunların hedefi oldu.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Junior vurulmanın etkisiyle geriye doğru düştü. Junior'un kız arkadaşı genç adama yardım etmek için koşarken ambulansa haber verildi.

Hastaneye ulaşmadan genç adamın hayatını kaybettiği ifade edilirken edinilen bilgiye göre, şüpheli saldırgan, komşusu 41 yaşındaki Agnaldo da Silva Oroski, kırmızı bir araba ile olay yerinden kaçtı.

Ertesi gün Junior hakkında tutuklama emri çıkartıldı ve komşu Oroski'nin ertesi gün kendisinin polis karakoluna teslim olduğu belirtildi.







