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Silahlı saldırıdan kurtulan NBA 2K oyuncusu oLARRY, en iyi Espor anı ESPY'sini kazandı

Ceren Kutlu Ceren Kutlu
ESPOR  | 10.07.2019 15:50 | Son Güncelleme

Jacksonville, Florida'da silahlı saldırıda vurulan, ancak kurtulmayı başaran Timothy "oLarry" Anselimo, takımı Cavs Legion GC'ye dönüşü sayesinde Espor en iyi an ESPY'sini almayı başardı.

Silahlı saldırıdan kurtulan NBA 2K oyuncusu oLARRY, en iyi Espor anı ESPY'sini kazandı

Twitter'da yapılan oylamalar sonucu finale çıkan oLARRY, finalde Tyler "Ninja" Blevins ve dj Marshmello'nun 2018 Fortnite Ünlüler Turnuvası'nı kazanmalarına rakip oldu. oLARRY, oyların yüzde altmışını aldı ve ödülü kazanmış oldu.

oLARRY, finale çıkmadan önce onun gibi 2K Ligi oyuncusu olan Chuiquita Evans'a karşı çıktı. Chiquita 2K Ligi'ndeki ilk kadın oyuncu olmasına rağmen oyların sadece yüzde kırkını alabildi.

oLARRY, finalde çok büyük destek aldı. Hatta rakibi Ninja bile onun desteklenmesi gerektiğini belirtti.

"Kime karşı olduğumu şimdi anladım. Dürüst olmak gerekirse ona karşı kazanmayı hak ettiğimi düşünmüyorum. En azından oy verin."


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Anahtar Kelimeler:
espor haber nba2k oLARRY

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