Silahlı saldırıdan kurtulan NBA 2K oyuncusu oLARRY, en iyi Espor anı ESPY'sini kazandı

Twitter'da yapılan oylamalar sonucu finale çıkan oLARRY, finalde Tyler "Ninja" Blevins ve dj Marshmello'nun 2018 Fortnite Ünlüler Turnuvası'nı kazanmalarına rakip oldu. oLARRY, oyların yüzde altmışını aldı ve ödülü kazanmış oldu.

oLARRY, finale çıkmadan önce onun gibi 2K Ligi oyuncusu olan Chuiquita Evans'a karşı çıktı. Chiquita 2K Ligi'ndeki ilk kadın oyuncu olmasına rağmen oyların sadece yüzde kırkını alabildi.

oLARRY, finalde çok büyük destek aldı. Hatta rakibi Ninja bile onun desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Just realized who I am up against. Honestly I dont wanna win against him. Just at least vote <3 https://t.co/EYOUlOMAaV