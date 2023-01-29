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Silikon taktırması tepki çekmişti! Megan Fox'un yeni imajı herkesi şaşırttı

29.01.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatlarına dair yaptıkları açıklamalarla sık sık gündeme gelen oyuncu Megan Fox'un göğüslerine estetik yaptırması hayranlarından tepki görmüştü. Son dönemde estetikleri yüzünden eleştirilen Fox imaj değiştirdi. Güzel oyuncuyu görenler tanıyamadı.

Silikon taktırması tepki çekmişti! Megan Fox'un yeni imajı herkesi şaşırttı

Üç çocuğunun babası Brian Austin Green ile 11 yıllık evliliğini 'Midnight In The Switchgrass' filminin setinde tanıştığı şarkıcı Machine Gun Kelly için bitiren Megan Fox özel hayatıyla olduğu kadar paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Nişanlısıyla verdiği müstehcen pozlarla dikkat çeken oyuncu son dönemde estetikleriyle gündemde. Göğüslerini büyüttüren Megan Fox büyük tepki çekmiştii.

Ekran Alıntısı

Fox şimdi de saç rengini ve modelini değiştirdi. İmajını değiştiren oyuncuyu görenler ilk bakışta Megan Fox'u tanıyamadı.

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Uzun siyah saçlarıyla tanınan oyuncu renk değişikliğinin yanında kahküllü uzun bir bob tercih etti.

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