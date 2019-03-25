Silinen fotoğrafları kurtarma programları ve uygulamaları: PC, iPhone, Android,

Kalabalık fotoğraf arşivlerini düzenlerken, bazı fotoğrafları yanlışlıkla silmek oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Bu gibi bir durumda pek çok kişi, sildiği fotoğrafların üzerine bir bardak soğuk su içerken bazıları da silinen fotoğrafları kurtarmanın yollarını arar. Yanlışlıkla telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan sildiğiniz fotoğrafları kurtarmanın birden çok yöntemi var. Ancak telefonunuzun hafızası zarar gördüyse veya “wipe out” denilen cihazı fabrika ayarlarına döndürme işlemi sonucunda fotoğraflarınız silindiyse, eğer bir yedeğiniz yoksa bu işlemle sildiğiniz fotoğrafları kurtarmanız mümkün değildir. PC’de Silinen Fotoğrafları Kurtarma Yöntemi Bilgisayardaki fotoğrafları silmek genelde yanlışlıkla olmaz. Çünkü Windows’un “Geri Dönüşüm Kutusu” yanlışlıkla sildiğiniz fotoğrafların farkına varır varmaz bu kutudan dosyaları geri almanıza olanak tanır. Profesyonel bilgisayar kullanıcıları bu yöntemi çoktan denemiştir ancak, bilgisayar dünyasına çok aşina değilseniz ve yanlışlıkla fotoğraflarınızı sildiyseniz öncelikle masaüstündeki Geri Dönüşüm Kutusu’na bakmanızda fayda var. Eğer bu kutuyu boşaltmadıysanız fotoğraflar, dokümanlar ve diğer tüm dosyalar burada bulunur. Buradan kurtarmak istediğiniz dosyalara sağ tıklayıp “Geri Yükle” dediğinizde dosyalarınız sildiğiniz klasöre geri döner. Ancak bu yöntemi %99 denediğiniz için silinen fotoğrafları kurtarma programı aradığınızı varsayarak diğer seçeneğe geçiyoruz. Masaüstü veya taşınabilir bilgisayarınızdan sildiğiniz fotoğrafları kurtarmak için “Recuva” isimli yazılımı kullanabilirsiniz.

Recuva’nın temel sürümü ücretsizdir ancak derinlikli tarama ve daha yüksek kurtarma oranı gibi özellikleri aktive etmek için yazılımın ücretli sürümünü almak isteyebilirsiniz. Recuva, yalnızca resim ve fotoğraflarınızı değil bilgisayarınızdan yakın zamanda silmiş olduğunuz tüm verileri tarayarak bir liste oluşturur. Bu listede yer alan dosyaları kurtarılma ihtimallerine göre geri alabilmeniz mümkün. Recuva yazılımını indirin ve bilgisayarınıza kurun.

Eğer yalnızca fotoğraflarınızı kurtarmak istiyorsanız tarama seçeneklerinden “Resimler”i seçin ve kurtarılma işleminden sonra hangi klasöre yükleneceklerini belirleyin.

“Derinlemesine Taramayı Aç” seçeneği normal taramaya kıyasla daha uzun sürer ancak sabit diskinizin kıyısında köşesindeki kurtarabileceğiniz verilerin de taranmasını istiyorsanız bu seçeneği işaretleyin. Eğer istemiyorsanız “Başlat”a tıklayın.

Taramanın ardından karşınıza, bulunan kurtarılabilir dosyalar listelenir. “Gelişmiş Kipe Geç” seçeneğiyle bu dosyalar hakkında, kurtarılma ihtimalleri de dahil daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu sayede kurtarılma ihtimali düşük olan dosyalarla vakit kaybetmeden diğer dosyalarla ilgilenebilirsiniz.

Son aşamada kurtarmak istediğiniz dosyaların yanlarına işaret koyarak “Kurtar” tuşuna basın. Bu işlemin ardından sildiğiniz veriler tekrar işlenecek ve belirlediğiniz klasöre dosyalarınız geri yüklenecektir.

Eğer sildiğiniz fotoğraflar bu listede yer almıyorsa veya kurtarılma ihtimalleri çok düşük görünüyorsa, sabit diskinizde bu dosyaların kurtarılması için yeterli veri kalıntısı bulunmuyor demektir. Bu noktadan sonra fotoğraflarınızı kurtarmak için yapabileceğiniz başka bir şey ne yazık ki bulunmuyor. Recuva sabit diskinizi tarayabildiği gibi, hafıza kartları, flash bellekler ve harici hard diskleri de tarayabiliyor. Android’de Silinen Fotoğrafları Kurtarma Yöntemi Android işletim sistemine sahip cihazınızdan yanlışlıkla sildiğiniz fotoğrafları kurtarmak için iki yöntem bulunuyor. Eğer sildiğiniz fotoğraflar hafıza kartında depolanmışsa bir önceki anlattığımız Recuva yazılımını kullanarak hafıza kartınızı taratabilir ve kurtarılma ihtimaline bağlı olarak sildiğiniz fotoğrafları geri yükleyebilirsiniz. Kullanabileceğiniz bir diğer silinen fotoğrafları kurtarma programı da “7-Data Recovery Suite” isimli yazılımdır. Bu yazılım da Recuva gibi hem ücretsiz hem de lisanslı sürüme sahip. Ancak kurtaracağınız dosyaların toplam boyutu 1 GB’tan düşükse ücretsiz sürümü sizin için yeterli olacaktır. Yazılım, silinen verilerin kurtarılacağını %100 garanti etmese de eğer fotoğrafları kurtarmak için cihazınızı gereksiz yere kurcalamadıysanız yüksek oranda başarı sağlayacaktır.

7-Data Recovery Suite programını indirip bilgisayarınıza kurun.

Akıllı telefonunuzun ayarlar sekmesinden USB bağlantı seçeneklerine gelin ve bağlantı tercihini “USB Hata Ayıklama” olarak belirleyin.

Cihazınızı bilgisayara bağlayın ve programı çalıştırdıktan sonra “Android Kurtar” seçeneğine tıklayın. Eğer telefonunuzu USB Hata Ayıklama moduna getirmediyseniz yazılım telefonunuzu göremez.

Programın taramasını istediğiniz klasörleri işaretleyin. Yanlışlıkla silinen fotoğrafları kurtarmak istediğimiz için “Resimler” klasörünü işaretliyoruz.

Kurtarılan resimlerin hangi klasöre geri yükleneceğini belirleyip “OK” butonuna tıklayın.

İşlem başarıyla sonuçlanırsa belirlediğiniz klasörde kurtardığınız fotoğrafları görebilirsiniz.

Cihazlar veri kayıtlarında temelde aynı prensiple çalışır. Sildiğiniz verinin üzerine yenisini yazarak ilerlerler. Bu sebeple yanlışlıkla sildiğiniz fotoğrafları kurtarma ihtimalinizi artırmak için cihazınızla yeni fotoğraf çekmemeniz yerinde olur. iPhone’da Silinen Fotoğrafları Kurtarma Yöntemi Silinen verileri kurtarma konusunda daha kendine özgü ve ketum bir yol tercih eden iPhone’da uygulayabileceğiniz birkaç farklı yöntem var. İlk olarak işletim sisteminiz 8 veya daha üzeri bir sürümse, Fotoğraflar klasörü içinde “Son Silinenler” adlı bir klasör bulunduğunu göreceksiniz. Bu klasör 30 gün içinde silmiş olduğunuz fotoğrafların depolandığı yerdir ve bu klasörü manuel olarak boşaltmadıysanız yanlışlıkla sildiğiniz fotoğrafları bu klasörde bulabilirsiniz. Eğer fotoğrafları yanlışlıkla silmenizin üzerinden 30 günden fazla zaman geçtiyse klasör buradaki fotoğrafları otomatik olarak siler. Eğer cihazınızdaki verileri iTunes veya iCloud üzerinde yedekliyorsanız, iTunes yazılımını kullanarak bu yedeklemeyi geri yükleyebilir ve fotoğraflarınızı kurtarabilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken nokta yedekleme dosyasının tarihidir. Bu yedeklemeyi cihazınıza geri yüklediğinizde yakın zamanda çekmiş olduğunuz fotoğrafları kaybedebilirsiniz. Bu nedenle eski yedeklemeyi geri yüklemeden önce yeni bir yedekleme dosyası daha oluşturmanızı tavsiye ederiz. Eğer yeni fotoğrafınız yoksa, direkt yedekleme dosyasını geri yükleyerek yanlışlıkla sildiğiniz fotoğraflara ulaşabilirsiniz.