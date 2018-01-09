Şimdi de ayaklarıyla gündemde

TV8 ekranlarında yayınlanan 'İşte Benim Stilim' programında yarışan Bahar Candan, konuşması, tavırları ve tarzı ile izleyenleri şaşkına uğratıyordu. Bir süredir sessizliğini koruyan Candan, sosyal medyada yaptığı paylaşım yine gündeme oturdu.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Bahar Candan'ın, "Boşver modu" yazarak paylaştığı ayağı Ekşisözlük'te yorum yağmuruna tutuldu. Candan'ın ayağına, "Lahmacun küreği gibi", "Bahar Candan değil Bahadır Candan ayağı", "3 saat halı saat maç yaptıktan sonra krampon içinden çıkan turşu olmuş ayak, nerde görsem tanırım" gibi yorumlar yapıldı.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan'ı ilk kez 31 Ekim 2015 tarihinde ekranda gördük. O tarihlerde ablası Nihal Candan İşte Benim Stilim All Star'da yarışmacıydı. Bahar ablasının sahnesine konuk oldu. 2016 yılında İşte Benim Stlim'in yeni dönemi başladı ve Bahar yarışmacı olarak katıldı.