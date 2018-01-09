MAGAZİN

Şimdi de ayaklarıyla gündemde

MAGAZİN HABERLERİ | 09.01.2018 10:33 | Son Güncelleme 7 saat önce

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan'ın 'Boşver modu' yazarak paylaştığı ayakları sosyal medyayı salladı.

Şimdi de ayaklarıyla gündemde

TV8 ekranlarında yayınlanan 'İşte Benim Stilim' programında yarışan Bahar Candan, konuşması, tavırları ve tarzı ile izleyenleri şaşkına uğratıyordu. Bir süredir sessizliğini koruyan Candan, sosyal medyada yaptığı paylaşım yine gündeme oturdu.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
Bahar Candan'ın, "Boşver modu" yazarak paylaştığı ayağı Ekşisözlük'te yorum yağmuruna tutuldu. Candan'ın ayağına, "Lahmacun küreği gibi", "Bahar Candan değil Bahadır Candan ayağı", "3 saat halı saat maç yaptıktan sonra krampon içinden çıkan turşu olmuş ayak, nerde görsem tanırım" gibi yorumlar yapıldı.

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BAHAR CANDAN KİMDİR?
Bahar Candan'ı ilk kez 31 Ekim 2015 tarihinde ekranda gördük. O tarihlerde ablası Nihal Candan İşte Benim Stilim All Star'da yarışmacıydı. Bahar ablasının sahnesine konuk oldu. 2016 yılında İşte Benim Stlim'in yeni dönemi başladı ve Bahar yarışmacı olarak katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bahar candan işte benim stilim

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ne çirkin ayaklar.. çirkin ötesi resmen..
iğrenç rezalet ötesi yemin ederim benim ayaklarım 10 basıyor
midem kalktı
Ayağın olsun yeter... Güzellik aramak ne??
iğrençliğin resmini çizmişler...
Bu kızı zerre kadar sevmem ama ayağı o kadar da berbat değil. Sadece baş parmağı biraz şekilsiz onun dışında sıradan, normal ayak. Millet dalga geçecek şey arıyor e bu kız da saçmalıkları ile nam salmış biri olduğu için böyle sıradan bir durum için bile millet kafa buluyor.
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