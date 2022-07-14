Şimdiye kadar attığınız her muz kabuğu için pişman olacaksınız! İlaç kadar faydalı

Muz, severek yenilen çok faydalı ve tok tutan meyvelerin başında geliyor. Çocukların görünce sevindiği lezzetli ve sağlık dolu muzun içeriğindeki vitamin ve mineraller sağlık için oldukça faydalı. Ancak, muzun kabuğu da en az muz kadar faydalı. Muz kabuğundaki bileşikler özellikle ciltte oluşan yara, sinek sokması veya yorgunluk belirtilerini yok ediyor.

Muz yedikten sonra muz kabuğu anında çöpe gidiyor. Ancak öğrendiklerinizden sonra çöpe attığınız her muz kabuğu için pişman olacaksınız. Artık muzu yedikten sonra muz kabuğunu bir süre saklamayı ihmal etmeyin. Çünkü muz kabuklarını aklınıza bile gelmeyecek şeyler için kullanabilirsiniz.

MUZ KABUĞUNUN FAYDALARI

SİVRİSİNEK ISIRIKLARI

Yaz geldi! Yaz mevsimini seven çok ama yaz mevsimiyle birlikte ortaya çıkan sinir bozucu sivrisinekler olmasa! Sivrisinek ısırıkları sonrası oluşan kaşıntıyı muz kabuğu ile durdurabilirsiniz. Sivrisineğin ısırdığı yere muz kabuğunun iç kısmını sürü, kaşıntı hemen geçecektir.

BEYAZ DİŞLER

Diş bakımına özen gösteriyorsanız artık muz kabuğunu da diş bakımı rutininize ekleyebilirsiniz. Çünkü muz kabuğunun içi dişlerinizi beyazlatabilir. Yapmanız gereken en kolay şey, kabuğun içini dişlerinize sürmektir. Bunu her gün yapın ve iki hafta sonra sonuçları göreceksiniz.

SİĞİLLER

Siğilin mi var? Uyumadan önce siğilin üzerine bir parça muz kabuğu koyun ve üzerini bir bandajla kapatın. Bu numarayı her gece tekrarlayın, siğil kendiliğinden düşecektir. Sizi doktora gitmekten kurtaracak ve aynı zamanda ağrısız.

KIRIŞIKLIKLAR

Muz kabuğundaki antioksidanlar cildinizde harikalar yaratabilir. Yüzünüzü kabuğun iç kısmıyla ovun ve yüzünüzü iyice yıkamadan önce yarım saat bekleyin. Bir süre sonra, çok fazla kırışıklığın olmayacağını fark edeceksiniz!

KIYMIK BATMASI

Cildin yumuşamasına ve nemlenmesine yardımcı olan muz kabuğu, kıymık batmalarına da birebir. Kıymığın olduğu bölgeye muz kabuğu koyun ve bandajla sararak sabitleyin. 5 saat beklettikten sonra bandajı açabilirsiniz. Kıymık, muz kabuğuyla birlikte çıkmış olacaktır.

GÖZ ALTI TORBALARI VE ŞİŞLİKLERİ

Muz kabuğu, nemlendirici özelliği sayesinde göz altı torbalarından kurtulmanızı sağlayabilir. Bunun için, muz kabuğunun içinde bulunan kısımları kazıyın. Parmağınızın ucuyla göz altına bu karışımı sürün. Etkisini arttırmak için, aloe vera yağıyla karıştırabilirsiniz. Maskeyi 15 dakika beklettikten sonra bol suyla birlikte temizleyin. (Göze çok yakın sürmemeye dikkat edin.)

Ayrıca kolesterolünüz yüksek mi? Diyetinize muz kabuğu eklemeyi deneyin. Garip gelebilir, ancak kabuğu meyvenin kendisinden daha fazla lif içerir. Kabuğu yemek de kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir. (Karar)



