Şimdiye kadar kedileri yanlış eğitmişiz! Uzmanlar doğru yolu açıkladı

Kedi eğitimi üzerine yazan Sarah Ellis, kedilerin “bağımsız ve tamamen özgür iradeye” sahip olduğu için eğitilemez sanıldığını söylüyor: Fark etmedikleri aşikar şey şu ki, aslında kedilerini fark etmeden her gün eğitiyorlar.

“Mesela kedinizi gece yarısı beslemeyi bırakırsanız, muhtemelen daha yüksek sesle miyavlamaya ve yüzünüzün üzerinde gezmeye başlar” diyen Delgado, kedinin ilk başta çok daha fazla uğraştıracağını ve tepki vermemek konusunda kararlı durulması gerektiğini dile getiriyor.

İLK OLARAK ÇAĞIRDIĞINIZDA GELMESİNİ ÖĞRETMELİSİNİZ

Ellis ise kedinizi eğitmeye, çağırdığınızda gelmesini öğretmekle başlamanızı tavsiye ediyor. Buna göre, kedinizden birkaç metre uzakta durmalı ve dikkatini çekmek için ismini söylemeli, ardından da elinizle bir ödül maması uzatırken “gel” demelisiniz. Gerekirse ödül mamasını uzatarak ve ardından yavaşça kendinize yaklaştırarak kedinizin takip etmesini sağlamalısınız. Kediniz çağrınıza istikrarlı tepkiler verene kadar devam edebilir ve ardından gittikçe daha uzaktan çağırabilirsiniz.

EĞİTİM SÜRECİNİ PARÇALARA BÖLMELİSİNİZ

Bir kez kendinize inandırdığınızda, kedinize tırnak makasından kaçmaması ya da taşıma çantasına gönüllü olarak girmesi gibi daha zor ancak faydalı davranışları öğretmeye başlayabilirsiniz. Ancak eğitim sürecini her zaman küçük parçalara bölmeniz gerek. Mesela tırnak makası için her bir patisine dokunmanıza izin verdiğinde ödüllendirin. Bunun ardından tırnağını çıkarmak için patisine hafifçe bastırdığınızda ödül vermeye başlayın. Önce her bir tırnak için verirken tırnak sayısını adım adım artırabilirsiniz.