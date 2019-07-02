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Simge Sağın Deniz Seki'nin doğum gününde coştu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.07.2019 10:55 | Son Güncelleme

Deniz Seki'nin doğum gününe katılan Simge Sağın derin dekoltesi ve dans şovuyla sosyal medyanın gündemine düştü. Sağın'ın paylaşımına beğeni yağdı.

Deniz Seki Bodrum'da yeni yaşını kutladı. Simge, Gülşah Saraçoğlu, Demet Akalın, Serkan Seki ve yakın dostları Deniz Seki’yi yalnız bırakmadı.

Giydiği cesur sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Simge Sağın Seki'nin gecesinde adeta rol çaldı. Giydiği süper mini şortu ve derin dekoltesiyle dikkat çeken Sağın bir ara sahnede dans etti.

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Simge Sağın doğum gününde kurtlarını döktü. Oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Sağın videosuna "Çok pis oynarım. He bir de öperim" yorumunu yazdı.

Sağın'ın dans şovuna hayranları beğeni yağdırdı.

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