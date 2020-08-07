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Simge Sağın’ın Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetine kopya iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 17:40 | Son Güncelleme

Dün gece Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde konser veren şarkıcı Simge Sağın’ın modacısı Gülşah Saraçoğlu’nun azizliğine uğradığı iddia edildi. Şarkıcı Simge Sağın’a özel olarak hazırlanan kıyafet ile 2019 yılında Alejandro Fajardovnzla’nın tasarımındaki benzerlikler sosyal medyayı harekete geçirdi.

Simge Sağın’ın Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetine kopya iddiası

Şarkıcı Simge Sağın konserinin hemen sonrasında modacısı Gülşah Saraçoğlu’na teşekkür etmek için bir gönderi paylaştı.
simge sağın
Konser için özel olarak tasarlanan kıyafetlerin fotoğrafını paylaşan Sağın altına “Haftalarca özenle hazırladığın kostümlerle bana şahane bir gece yaşattın. Teşekkür ederim” notunu düştü.
Şarkıcı Simge’nin jestine karşılık vermek için Gülşah Saraçoğlu da sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Saraçoğlu Simge Sağın’ın sahnesinde çekilen bir fotoğrafı koyarak “İşini aşkla yapan kadınlarız. Beni çok duygulandırdın minik dev kadın 5 yaş arkadaşım seni çok seviyorum” yazdı.
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Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu’nun paylaşımlarından sonra sosyal medya kullanıcıları tasarımlar arasındaki benzerlikleri fark ederek yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

DAHA ÖNCE ŞARKICI THALİA GİYMİŞ

gülşah saraçoğlu3
Simge Sağın’ın konserinde giydiği bir kıyafetin çok benzerini 2019 yılında Meksikalı Latin pop şarkıcısı Thalia’nın giydiği ortaya çıktı.
gülşah saraçoğlu
Thalia’nın kıyafetini tasarlayan Alejandro Fajardovnzla sosyal medyada dönen iddiaların ardından hesabından 2019 notunu ekleyerek paylaşım yaptı. Magazin kulislerinde modacının Simge Sağın’a mesaj attığı ve henüz bir cevap alamadığı konuşuluyor. Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu cephesinden henüz bir açıklama gelmezken sosyal medyada konu gündemdeki yerini koruyor.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu kadınlar hem böyle teşhircilik yapıyor hem de biz cinsel obje değiliz bize insan gibi davranın diyorlar. Bunların kendilerine saygısı yok başkaları neden saygı göstersin ki?
cinsel bi obje olarak görmezseniz teşhirci olduklarını düşünmezsiniz. önce şu kafayı bi bırakın..
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