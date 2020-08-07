Simge Sağın’ın Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetine kopya iddiası

Şarkıcı Simge Sağın konserinin hemen sonrasında modacısı Gülşah Saraçoğlu’na teşekkür etmek için bir gönderi paylaştı.



Konser için özel olarak tasarlanan kıyafetlerin fotoğrafını paylaşan Sağın altına “Haftalarca özenle hazırladığın kostümlerle bana şahane bir gece yaşattın. Teşekkür ederim” notunu düştü.

Şarkıcı Simge’nin jestine karşılık vermek için Gülşah Saraçoğlu da sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Saraçoğlu Simge Sağın’ın sahnesinde çekilen bir fotoğrafı koyarak “İşini aşkla yapan kadınlarız. Beni çok duygulandırdın minik dev kadın 5 yaş arkadaşım seni çok seviyorum” yazdı.



Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu’nun paylaşımlarından sonra sosyal medya kullanıcıları tasarımlar arasındaki benzerlikleri fark ederek yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

DAHA ÖNCE ŞARKICI THALİA GİYMİŞ



Simge Sağın’ın konserinde giydiği bir kıyafetin çok benzerini 2019 yılında Meksikalı Latin pop şarkıcısı Thalia’nın giydiği ortaya çıktı.



Thalia’nın kıyafetini tasarlayan Alejandro Fajardovnzla sosyal medyada dönen iddiaların ardından hesabından 2019 notunu ekleyerek paylaşım yaptı. Magazin kulislerinde modacının Simge Sağın’a mesaj attığı ve henüz bir cevap alamadığı konuşuluyor. Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu cephesinden henüz bir açıklama gelmezken sosyal medyada konu gündemdeki yerini koruyor.



