Simge soluğu Mauritius'ta aldı! Kaldığı villanın gecelik fiyatı dudak uçuklattı

Son dönemde adından sıkça söz ettiren şarkıcı Simge Sağın tatil için Mauritius'a gitti.

Uçaktan iner inmez kendini denize atan Simge, ten rengi ve sırt dekolteli mayosuyla dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Simge, maymun ve palmiye ağacı notunu düşmeyi de ihmal etmedi. Simge tatil için kesenin ağzını da açtı.

10 gün boyunca her şeyden uzak tatil yapacak olan Simge ve dostlarının geceliği 12 bin liraya tuttuğu villa üç odalı. Kendi özel havuzu var ve denize çok yakın.







