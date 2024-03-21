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  4. Simge soluğu Mauritius'ta aldı! Kaldığı villanın gecelik fiyatı dudak uçuklattı

Simge soluğu Mauritius'ta aldı! Kaldığı villanın gecelik fiyatı dudak uçuklattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.03.2024 15:12
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Simge Sağın 10 gün boyunca her şeyden uzak tatil yapmak için soluğu yurt dışında aldı. Son dönemde ses getiren şarkılarıyla adından söz ettiren Simge kesenin ağzını da açtı.

Simge soluğu Mauritius'ta aldı! Kaldığı villanın gecelik fiyatı dudak uçuklattı

Son dönemde adından sıkça söz ettiren şarkıcı Simge Sağın tatil için Mauritius'a gitti.

Uçaktan iner inmez kendini denize atan Simge, ten rengi ve sırt dekolteli mayosuyla dikkatleri üzerine çekti.

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Sosyal medya hesabından video paylaşan Simge, maymun ve palmiye ağacı notunu düşmeyi de ihmal etmedi. Simge tatil için kesenin ağzını da açtı.

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10 gün boyunca her şeyden uzak tatil yapacak olan Simge ve dostlarının geceliği 12 bin liraya tuttuğu villa üç odalı. Kendi özel havuzu var ve denize çok yakın.


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