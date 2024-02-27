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  4. Simit, kokoreç değil...Beşikçioğlu tüm salona ısmarladı, Oğuzhan Uğur dayanamayıp sordu: Erdal Bey bu para nereden geliyor

Simit, kokoreç değil...Beşikçioğlu tüm salona ısmarladı, Oğuzhan Uğur dayanamayıp sordu: Erdal Bey bu para nereden geliyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.02.2024 10:13
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Sosyal medyada siyasilerle yaptığı yayınlarlar ses getiren Oğuzhan Uğur'un son konuğu oyuncu ve CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu oldu. Beşikçioğlu seyircilere jest yaparak tüm salona aspava ısmarladı. Uğur'un bu durum üzerine, "Erdal Bey bu para nereden geliyor" demesi izleyenleri güldürdü.

Yerel seçimlere yaklaşılırken siyasilerin propaganda çalışmaları devam ediyor. 2023 seçimleri öncesinde siyasilerle yaptığı programlar ses getiren Oğuzhan Uğur bu kez de yerel seçimler öncesinde belediye başkan adaylarını Mevzular Açık Mikrofon programında ağırlıyor. Gençlerin yoğun ilgili gösterdiği programın bu haftaki konuğu CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu oldu.

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SİMİT VE KOKOREÇ'İN ARDINDAN...

Yerel seçimlere yaklaşılırken siyasilerin propaganda çalışmaları devam ediyor. 2023 seçimleri öncesinde siyasilerle yaptığı programlar ses getiren Oğuzhan Uğur bu kez de yerel seçimler öncesinde belediye başkan adaylarını Mevzular Açık Mikrofon programında ağırlıyor. Gençlerin yoğun ilgili gösterdiği programın bu haftaki konuğu CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu oldu.Geçen sene programa katılan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, yayının uzun sürmesinden sonra, "Oğuzhan buraya kokoreç getirsek de yesek hep birlikte" sözüyle salonu coşturmuştu. Daha sonra programa katılan TİP üyeleri de tüm salona simit ısmarlamıştı. Kendi içinde bir gelenek haline gelen bu durum bu seneki yayınlara da yansıdı.

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"NEREDEN GELİYOR BU PARA..."

Programın son konuğu Erdal Beşikçioğlu oldu. Henüz yayınlanmayan bölümden bir kesit paylaşan Oğuzhan Uğur sosyal medyada gündem oldu. Ankara'da çekilen programın bu bölümünde Erdal Beşikçioğlu tüm salona Ankara'yla özdeşleşen Aspava ısmarladı. Oğuzhan Uğur'un, "Erdal Bey bu para nereden geliyor" demesi ise dikkatleri çekti.

Uğur paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı;

Mevzular Açık Mikrofon Ankara'da şu an. Konuğumuz Sayın Erdal Beşikçioğlu. Salona bu zamana kadar simit ısmarlandı, kokoreç ısmarlandı bildiğiniz gibi. Sayın Erdal Beşikçioğlu dedi ki, 'Ben bütün salona Ankara'da olduğumuz için Aspava ısmarlıyorum. Erdal Bey bu para nereden geliyor?" Uğur'un bu sözleri hem alkışlandı hem de salonda kahkahalarla karşılandı.

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Erdal Beşikçioğlu Oğuzhan Uğur aspava
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