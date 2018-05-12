MAGAZİN

Sinan Akçıl: Artık sevgilim yok

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.05.2018 14:58 | Son Güncelleme

Önceki akşam Karaköy Çilek'te sahne alan Sinan Akçıl, Rumen şarkıcı Otilia Bruma ile ayrıldıklarını açıkladı.

Sinan Akçıl: Artık sevgilim yok

İşletmeciliğini yakın arkadaşı İbrahim Çakmak'ın yaptığı Çilek'te bir sene sonra sahne almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Sinan Akçıl, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir süredir birlikte olduğu Rumen şarkıcı Otilia Bruma'dan ayrıldığını açıklayan ünlü şarkıcı, "Artık sevgilim yok" dedi.

Bu yaz konser trafiğini çok yoğun olduğunu dile getiren Akçıl, polemikli olduğu Hadise ve Hande Yeneriçin, "Kimseye bir kırgınlığım yok. Denk gelirsek tabii ki onlarla da çalışabiliriz. Özellikle Hande ile çalışmak isterim" şeklinde konuştu.

Hem Tarkan'ın hem de Alişan'ın evliliği hatırlatılınca yakışıklı sanatçı, "İnşallah ben de o günleri göreceğim" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
sinan akçıl İbrahim Çakmak

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