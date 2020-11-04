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Sinan Akçıl: Ayda'nın eğitim hayatında yanındayım

04.11.2020 17:44 | Son Güncelleme:
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Sinan Akçıl: Ayda'nın eğitim hayatında yanındayım

Ayda bebeğin 91 saat sonra enkazdan çıkarılması ünlü isimleri duygulandırdı. Eğitim masraflarını üstlenmek isteyen Sinan Akçıl, "Senin milyonlarca koruyucun var artık" dedi.

İzmir depreminden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından sağ kurtarılan mucize bebek Ayda, ünlü isimleri sevinç gözyaşına boğdu. Popçu Sinan Akçıl, İzmir'deki depremde 91'inci saatte enkazdan çıkarılan 4 yaşındaki Ayda bebeğin eğitim masraflarını karşılamak istediğini söyledi.

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Sinan Akçıl, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Babasıyla görüşmek için haber bekliyorum. İşe yararsa tüm okul öncesi ve ilköğretim yaşamın boyunca yanında olmak istiyorum" dedi.

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Akçıl, daha sonra babasıyla iletişim kurduğunu belirterek; "Ayda bebeğimizin babasıyla görüştüm. Mükemmel bir karaktere sahip. Cennete giden anneyi Ayda'ya anlatmak için çabalıyor. Birkaç güne tekrar konuşacağız." dedi.

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