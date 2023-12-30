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Sinan Akçıl'dan Aras Bulut İynemli'ye tepki! "Disney daha ağırını yaptı kardeşim..."

30.12.2023 14:20 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinde Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmemesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmadı. Aras Bulut İynemli paylaşım yapınca gündem oldu. Atatürk filmiyle gündemde olan ünlü oyuncuya Sinan Akçıl tepki gösterdi.

Süper Kupa finalinde yaşanan skandal gündemde... Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinde Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmemesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmadı. Kararın ardından ünlü isimler de tepki gösterdi.

Atatürk filmiyle gündemde olan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin paylaşım yapması ise bir kısmın tepkisini çekti. Disney'in Atatürk filmini son anda yayınlamaktan vazgeçmesi sonrası sessiz kalan İynemli'nin bu tavrı ikiyüzlü bulundu.

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Sinan Akçıl da Aras Bulut İynemli'ye tepki gösterdi. "Disney daha ağırını yaptı kardeşim zamanında bu ülkeye ama tek kelime duymadık hiçbir oyuncudan" diyen Akçıl devamında "filmi yasakladı mesela tüm dünyada yine sessizlik oldu (ama o koskoca Disney bu Arap) şu anda trend olan şarkımdaki sözler çok uygun bu duruma 'Günaydın, geç uyandın ama bitti'" dedi.

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