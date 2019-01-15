MAGAZİN

Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'nın gelinliğini eleştirenlere yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.01.2019 09:30 | Son Güncelleme

Amsterdam’da evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı gündem olmaya devam ediyor! Kıratlı'nın derin dekoltesi gelinliğine gelen eleştirilere eşi Sinan Akçıl yanıt verdi.

Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'nın gelinliğini eleştirenlere yanıt

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, 2018’in son gününde Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da evlenmişti.

Burcu Kıratlı’nın, Zeynep Bozkaya imzalı gelinliği sosyal medyada beğenilmemiş, eleştiri almıştı.

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Çift, İstinyePark’ta görüntülendi. Sinan Akçıl “Ben Burcu’nun gelinliği, temizliği, güzelliğiyle gurur duyuyorum. Bu konuda başkasına laf düşmez” dedi.

Akçıl nikah günü gelini odasından almaya gittiğinde verdiği "giyinmeyi unutmuşsun" tepkisiyle olay olmuştu.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evlendi! Dekolteyi görünce...Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı evlendi! Dekolteyi görünce...

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yazın düğün yapacak. (HaberTürk)

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