Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'nın gelinliğini eleştirenlere yanıt

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, 2018’in son gününde Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da evlenmişti.
Burcu Kıratlı’nın, Zeynep Bozkaya imzalı gelinliği sosyal medyada beğenilmemiş, eleştiri almıştı.
Çift, İstinyePark’ta görüntülendi. Sinan Akçıl “Ben Burcu’nun gelinliği, temizliği, güzelliğiyle gurur duyuyorum. Bu konuda başkasına laf düşmez” dedi.
Akçıl nikah günü gelini odasından almaya gittiğinde verdiği "giyinmeyi unutmuşsun" tepkisiyle olay olmuştu.
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yazın düğün yapacak. (HaberTürk)
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