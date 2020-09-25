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Sinan Akçıl'dan olay açıklama! 'İlk kez tek eşliyim'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 14:47 | Son Güncelleme

Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına konuk olan müzisyen Sinan Akçıl, çarpıcı bir itirafta bulundu. Akçıl, "Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim" açıklamasını yaptı.

Sinan Akçıl'dan olay açıklama! 'İlk kez tek eşliyim'

Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına konuk olan müzisyen Sinan Akçıl, samimi açıklamalarda bulundu.

Çapkın birisi olduğunu itiraf eden Akçıl, "Biz de genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim. Napayım yani." diye konuştu.

Sinan Akçıl şöyle devam etti;

"Şu anda Burcu ile beraberiz. Evlendik ve boşandık. Şimdi devam ediyoruz. Bizimki inatlaşmaydı. Önce bir ‘oh be’ diyorsunuz sonra tahmin ettiğim gibi olmadı. Sonra tekrar denemek istedik.”

Ünlü şarkıcının bu açıklaması, "Eski sevgililerini aldattı mı?" sorularını akıllara getirdi.

Sinan Akçıl, daha önce, geçmiş yıllarda İzel, Hadise, Otilla ve Ebru Şallı ile aşk yaşamıştı.

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