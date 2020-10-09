Sinan Akçıl eski haline dönmek için çabalıyor

Popçu Sinan Akçıl, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Eski kilolu görüntüsünden yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayan Akçıl, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Sinan Akçıl, "Burada size bir söz vermiştim. 'Yakın zamanda eski görüntüme kavuşacağım' demiştim. Yoğun bir tempoda çalışmaya devam ediyorum" açıklamasında bulundu.

Yeni şarkısının hazırlıklarını sürdürdüğünü söyleyen şarkıcı, "Siz de biliyorsunuz ki uzun süredir söz ve bestelerimi başkaları seslendiriyordu. Birçok kişiyi besledim, artık sıra bende. Güzel, hareketli, eğlenceli bir şarkı olacak. İnşallah yakın zamanda da müzik marketlerdeki yerini alacak" ifadelerini kullandı.

