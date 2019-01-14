MAGAZİN

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan aşk pozları

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.01.2019 09:59 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde evlenen Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan aşk pozu... Giydiği gelinlikle olay olan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl her hareketlerini Instagram'dan paylaşıyor.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan aşk pozları

Yeni evli çift Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşk pozlarını Instagram'dan paylaştı.

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Bir otoparkta verdikleri pozu Akçıl sosyal medya hesabına koyup "Sadece kasımda değil aralıkta da ocakta da aşk başkadır” notu ile paylaştı.

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Şarkıcı Sinan Akçıl bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile dünyaevine girmişti.

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Burcu Kıratlı'nın mini ve dekolteli gelinliği sosyal medyada olay olmuştu.

Burcu Kıratlı nikahtan bir hafta suskunluğunu bozdu ve eleştirilere yanıt vermişti.

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