Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'dan aşk pozları

Yeni evli çift Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşk pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Bir otoparkta verdikleri pozu Akçıl sosyal medya hesabına koyup "Sadece kasımda değil aralıkta da ocakta da aşk başkadır” notu ile paylaştı.

Şarkıcı Sinan Akçıl bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile dünyaevine girmişti.

Burcu Kıratlı'nın mini ve dekolteli gelinliği sosyal medyada olay olmuştu.

Burcu Kıratlı nikahtan bir hafta suskunluğunu bozdu ve eleştirilere yanıt vermişti.



