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Sinan Akçıl, oy kullanmaları eleştirilen gurbetçilere teşekkür etti! Hatice "Beline kuvvet" dedi

30.05.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Akçıl 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerden sonra oy kullanmaları eleştirilen gurbetçilere teşekkür ederek "Siz olmasanız Türkiye çok zor durumda kalır" dedi. Şarkıcı Hatice ise bunun üzerine yaptığı yorumla dikkat çekti.

Sinan Akçıl, oy kullanmaları eleştirilen gurbetçilere teşekkür etti! Hatice "Beline kuvvet" dedi

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Sinan Akçıl seçim sonrası "14 Mayıs sabahı bir yazı yazmıştım oyum sana aslan kardeşim Muhammet Küçük diye. Daha 23 yaşında hayatını elinden aldı lanet terör örgütü PKK ama artık en azından biraz daha rahat uyursun cennetinde. Bu vatan hepimizin kavgasız gürültüsüz bir 5 yıl daha başlıyor. Kırmızı/Beyaz gerçek olan gerisi sadece yalan dolan. Hayırlı Olsun" demişti.

Seçim sonrası sahneye çıkan Akçıl oy kullanmaları eleştirilen gurbetçilere teşekkür etti.

Ekran Alıntısı

Sinan Akçıl "İyi ki varsınız, siz olmasanız Türkiye çok zor durumda kalır…” deyince şarkıcı Hatice'den ilginç bir tepki geldi.

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Şarkıcı Hatice Sinan Akçıl'a "İroni yapıyor diyeceğim de çok eşliliği seviyordu abi pardon, beline kuvvet" diyerek dikkat çekti.

Hatice'ye ise Akçıl'ın hayranlarından eleştiriler geldi.

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