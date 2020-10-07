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Sinan Akçıl: Serdar Ortaç'ı iyileştireceğim

07.10.2020 16:08 | Son Güncelleme:
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Sinan Akçıl: Serdar Ortaç'ı iyileştireceğim

Sinan Akçıl arkadaşı Serdar Ortaç'ın iyileşmesi için elinden geleni yapıyor. Akçıl açıklamasında "Son zamanlarda Serdar Ortaç'ın iyileşmesine takmış durumdayım" dedi.

Şarkıcı Sinan Akçıl uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç'a doktor buldu.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Akçıl, "Çok heyecanlıyım. Güzel gelişmeler oluyor. Şu anda Serdar Ortaç'ın yanına gidiyorum" diye konuştu. Sinan Akçıl, "MS hastalığı için yurt dışında yaşayan bu işin en iyisi bir profesör buldum. Serdar'a gidip onu anlatacağım. Doktorla hemen bir randevu ayarlayıp Serdar'ı iyileştireceğim. Daha doğrusu vesile olacağım. Son zamanlarda Serdar Ortaç'ın iyileşmesine takmış durumdayım" ifadesini kullandı.

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