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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti ikinci kez boşandı

11.05.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti, bugün Beykoz Adliyesi'nde ikinci kez boşandı. Adliye önünde basın açıklaması yapan Akçıl'ın "Zaten 5 aydır ayrıydık, barışmak için bir çaba sarf etmedik. Herkes için hayırlısı olsun" sözleri ise dikkat çekti.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti ikinci kez boşandı

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 2019 yılında Amsterdam'da nikah masasına oturdu. 9 ay evli kalan çift, aradığı mutluluğu yakalayamayınca tek celsede boşandı. Ayrılıkları 20 gün süren ikili, barıştıktan sonra 2021 yılında yeniden evlendi. İkinci kez evlenen ancak mutluluğu yakalayamayan çift, bugün tek celsede boşandı.

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"5 AYDIR BARIŞMAK İÇİN ÇABALAMADIK"

5 ay önce evlerini ayıran çift, bugün Beykoz Adliyesi'ne gelerek evliliklerini anlaşmalı olarak bitirdi. Boşandıktan sonra adliye önünde Gazete VİP TV muhabirinin sorularını yanıtlayan Akçıl, "Zaten 5 aydır ayrıyız. Malumun ilanı. Herkes için hayırlısı olsun. İlk boşanmada da bu kapıdan çıkmıştık. Böyle şeyler olabiliyor. Ayrılık her zaman gerçekleşiyor, söyleyecek bir şey yok. Uzun süredir ayrı olduğumuz için ayrılırken ben de çok bir şey hissetmedim. Zaten 5 aydır evli gibi değildik. Bu süreçte kurtarmak için bir şey yapmadık. Mal paylaşımı konusunda gizlilik kararı var ama gereken her şey yapılacak. Kırgınlığım yok Burcu çok değerli bir insan. Çok güzel bir hikayeydi ama her hikayenin sonu olabiliyor. Bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Burcu Kıratlı Sinan Akçıl
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