Sinan Albayrak ve Başak Parlak, Kanunsuz Topraklar'da hangi rolleri canlandıracak?

Yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in kaleme aldığı Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisine Başak Parlak ve Sinan Albayrak da katıldı.

Görkemli prodüksiyonuyla fark yaratan diziye başarılı oyuncu Başak Parlak, Bahar Aras karakteriyle katılacak.

Sırlarla dolu, gizemli bir kadın olan Bahar Aras’ın tek bir hedefi vardır: O da Paşazade Madencilik’in peşindedir!

Ünlü oyuncu Sinan Albayrak ise Göksel Yılmaz karakterine hayat verecek, dizideki dengeleri tamamen değiştirecek.



Kanunsuz Topraklar merak uyandıran yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.

