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Sinan Albayrak ve Başak Parlak, Kanunsuz Topraklar'da hangi rolleri canlandıracak?

08.12.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Kaan Taşaner’in paylaştığı, FOX’un dizisi Kanunsuz Topraklar'da iki yeni karakter daha seyirci karşısına çıkacak. 1939 Türkiye'sinde geçen dizide Davut adlı maden işçisinin büyük mücadalesini etkileyici bir dille anlatan Kanunsuz Topraklar'a katılan Başak Parlak, Bahar Aras karakterini canlandıracak. Ünlü oyuncu Sinan Albayrak ise Göksel Yılmaz rolüyle ekranlarda olacak.

Sinan Albayrak ve Başak Parlak, Kanunsuz Topraklar'da hangi rolleri canlandıracak?

Yönetmenliğini Cevdet Mercan'ın üstlendiği, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in kaleme aldığı Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar dizisine Başak Parlak ve Sinan Albayrak da katıldı.

Görkemli prodüksiyonuyla fark yaratan diziye başarılı oyuncu Başak Parlak, Bahar Aras karakteriyle katılacak.

Sırlarla dolu, gizemli bir kadın olan Bahar Aras’ın tek bir hedefi vardır: O da Paşazade Madencilik’in peşindedir!

Başak Parlak

Ünlü oyuncu Sinan Albayrak ise Göksel Yılmaz karakterine hayat verecek, dizideki dengeleri tamamen değiştirecek.

Sinan Albayrak
Kanunsuz Topraklar merak uyandıran yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.

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Başak Parlak Sinan Albayrak Kanunsuz Topraklar dizisi
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