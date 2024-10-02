Sinan Ateş davasında Özgür Özel'e küfür ve hakaret! Tutuklu sanık jandarma tarafından salonda çıkartıldı

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine yönelik dava bugün gerçekleştirilen duruşma ile devam ediyor.

TETİKÇİ, GAZETECİLERİ TEHDİT ETMİŞTİ

Dün Sinan Ateş olayının tetikçisi olan Eray Özyağcı mahkemede gazetecilere yönelik silah işareti yaparak, orada bulunan gazetecileri tehdit etmişti.

ÖZEL'E KÜFÜR VE HAKARET

Bugün devam eden davanın duruşmasında ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik hakaret ve küfür içerikli sözler sarf edildi.

JANDARMA DIŞARIYA ÇIKARDI

Gelen bilgilere göre tutuklu sanıklardan Sinan Kurt, hakaret ve tehditleriyle Özel'i hedef aldı. Yaşanan bu olayın ardından mahkeme salonunda bulunan jandarma ekipleri Kurt'u salondan dışarıya çıkardı.