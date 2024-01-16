Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin evliliğe ilk adımı attı! Nişanlısı bakın kim çıktı

Başarılı yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, 2016 yılında trafikte sollamaya yaparken karşı şeritten gelen polis aracına çarparak bir polisin şehit olmasına neden oldu. 8 ay cezaevinde yatan Rüzgar Çetin tahliye edilmişti.

Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşayan Çetin, Mina Nur Çebi ile aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlandı.

Tahliye olduktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşayan Rüzgar Çetin, 2019 yılında Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çetin'in kızı Mina Nur Çebi ile 4,5 yıllık ilişkisini bitirdi.

Uzun bir aradan sonra yeniden bir araya gelen ikili, ilişkilerine kaldıkları yerden devam ederek evlilik kararı aldı. Çift, önceki gün evde aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı.





