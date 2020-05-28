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Sinan Özen'in bebeği altıncı kez ameliyat oldu! 'Maalesef kritik...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 09:13 | Son Güncelleme

İkiz bebeklerini geçtiğimiz aylarda kucağına alan Sinan Özen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Neva'nın 5 gün önce bir ameliyat daha geçirdiğini dile getiren Özen sevenlerinden dua istedi!

Sanatçı Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine girdi. 56 yaşındaki Özen'in geçtiğimiz aylarda baba olduğu öğrenildi. Neva ve Sanberk adında ikiz çocukları dünyaya gelen çiftin mutluluğu kızlarının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Sinan Özen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızı Neva'nın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"KRİTİK SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

"Canım kızımız Neva için ikinci basın açıklaması... Maalesef kritik süreç devam ediyor. Rabbimizden tek dileğimiz; Neva için dualarımızın kabul olması" ifadelerini kullanan Özen, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sevgili dostlar, daha önce sizinle paylaşmış olduğum gibi; Allah'ın bize emaneti olan kızımız Neva, epey bir zamandan beri ciddi sağlık problemleri yaşamaktadır. Öncelikle kızımızın sağlığını merak edip, bizden haber almak isteyen ve bununla birlikte dualarını eksik etmeyen siz değerli dostlarım, eşim ve tüm aile fertlerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu açıklamayı kızımızın sağlığıyla ilgili sizlerden gelen bilgi talebi üzerine yapıyorum.

"NEVA'YA 5 GÜN ÖNCE BİR AMELİYAT DAHA YAPILDI"

Kızımız Neva'ya 5 gün önce bir ameliyat daha yapıldı. Şu an bu ameliyatın umutla olumlu sonuçlar vermesini bekliyoruz. Dualarını bizlerden eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza; ilginiz için teşekkür ediyoruz. Bu sıkıntılı günlerde bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel haberlerle buluşmak umuduyla... Hepinizi saygı ve sevgi ile kucaklıyorum."

"5. AMELİYATIMIZI OLDUK" DEMİŞTİ

Sinan Özen, geçtiğimiz günlerde ise şu açıklamalarda bulunmuştu:

Basında çocuklarımla ilgili çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereksinimi duydum. Benden duymanızı istedim. Evet, Neva ve Sanberk adında iki tane evladımız oldu. Yüce Rabbimiz bize nasip etti. Ne yazık ki kızımız biraz önemli bir süreçten geçiyor, yoğun bakımda. Bu süreç bizi bayağı üzdü. Beşinci ameliyatımızı olduk.

Bundan dolayı kızımızın süreci bitmeden ben bu konuyla ilgili sizlere bilgi vermek istemedim fakat bu duyuldu. Onun için buradan bu açıklamayı yapıyorum. Sizlere teşekkür ediyorum, dualarınızı esirgememenizi diliyorum. Mesajlarınız için sağ olun, sizlere sonsuz teşekkür ediyorum.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Allah bütün hastanede olan, evlatlarını bekleyen annelere sabır, güç, kuvvet, şifa versin. Size dualarınız ve güzel temennileriniz için şükranlarımı iletiyorum. Eksik olmayın. İnşallah bu süreç geçtikten sonra güzel haberi yine sizlerle paylaşacağım. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.

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