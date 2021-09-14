Sinan Özen yedi kez ameliyat olan minik kızıyla ilk kez tatil yaptı

İkiz bebeklerinden kızı Neva'nın sağlığına kavuşması ile derin bir nefes alan ünlü sanatçı Sinan Özen ailesiyle tatile çıktı. Henüz 10 aylıkken toplamda yedi ameliyat geçiren minik Neva artık sağlığına kavuştu.

Sinan Özen kızıyla denizden bir pozunu paylaştı ve "Kızımla ilk deniz keyfimiz" dedi.

Sinan Özen yeni imajıyla da dikkat çekmişti. Kıvırcık saçlarıyla sosyal medya hesabında poz veren Sinan Özen gençlik yıllarındaki haline adeta geri döndü.

Gerçekte saçlarının kıvırcık olduğunu gençlik fotoğraflarıyla daha önceden ortaya koyan 57 yaşındaki Sinan Özen'in yıllara meydan okuyan görüntüsü yine övgüleri topladı.



