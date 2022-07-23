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Sınavda skandal! Liseli kızları sütyenlerini çıkarmaya zorladılar

23.07.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde meydana gelen olayda, uluslararası kabul görmüş tıbbi kabul sınavına girmek için NEET sınav merkezine giden kız öğrenciler, sınava girerken sutyenlerini çıkarmaya zorlandılar. Öğrencilerin, sutyenlerini çıkarmayı reddetmesi halinde sınav merkezine girmesine izin verilmeyeceği söylendi. Şoke edici olay, 17 yaşındaki bir kız öğrencinin babasının polise şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı.

Sınavda skandal! Liseli kızları sütyenlerini çıkarmaya zorladılar

Pazar günü NEET'te gerçekleşen tıbbi giriş sınavından önce, birçok kız öğrenci sutyenlerini çıkarmaya zorlandı. Bu öğrencilerden birinin durumu ağlayarak ailesine anlatması üzerine, babası polise şikayette bulununca yaşananlar ortaya çıktı.

OLANLARI ANLATTI

Genç kız, göğsünü örtmek için saçlarını kullandığı sınava girerken yaşadığı aşağılanmayı anlattı. "Beni aradılar ve tarama olacağını söylediler. Bizi iki kuyrukta beklettiler. Biri metal kancasız sütyen giyen kızlar için, diğeri de metal kancalı giyenler içindi. Sutyenimizi çıkarıp masanın üzerine koymamızı istediler. Bütün sutyenler bir araya toplanmıştı. Döndüğümüzde kendimizinkini geri alıp alamayacağımızı bile bilmiyorduk." dedi.

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AĞLAYANLAR OLDU

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Bazı kızlar utanç içinde ağladığını anlatan genç kız, bir kadın güvenlik görevlisinin ona pervasızca "Neden ağlıyorsun?" diye sorduğunu anlattı. Güvenlik görevlileri rahatsız edici bir hissizlikle kızlara sutyenlerini alıp devam etmelerini söylemişti.

UTANDILAR

"Bize 'Sutyenini eline al git, giymene gerek yok' dediler. Bunu duyunca çok utandık. Ama herkes değişmek için bekledi. Hava karanlıktı ve değiştirilecek yer yoktu... Berbat bir deneyimdi. Sınavı yazarken üzerimize örtecek bir şalımız olmadığı için saçlarımızı öne attık. Kız ve erkek çocuklar vardı ve gerçekten zor ve rahatsız ediciydi" diye anlattı.

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BABASI ŞİKAYETTE BULUNDU

Şok edici olay, kızlardan birinin babasının polise şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı. "Kızların yüzde 90'ı sınava girmeden önce içlerini çıkarmak zorunda kaldı" diyen baba kızının sınavdan çıktığında hıçkıra hıçkıra ağladığını söyledi.

TALİMATLAR GELİYOR

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Kerala Yüksek Eğitim Bakanı R. Bindu, davranışın kabul edilemez olduğunu söyledi. “Eğitim kurumları için giriş sınavları yapan bir merkezi hükümet kurumu olan merkeze ve Ulusal Test Kurumuna olanlarla ilgili hayal kırıklığımızı ileteceğiz. " dedi. Kerala Eyaleti İnsan Hakları Komisyonu da olayla ilgili soruşturma talimatı verdi.

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İKİ ŞİKAYET DAHA GELDİ

Salı günü iki şikayet daha yapıldı. Ulusal Test Ajansı, olayı araştırmak için bir ekip görevlendirdiğini açıkladı. Ajans daha önce iddiaları reddetmişti ve şikayetin "hayali" olduğu iddia etmişti.

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Hindistan
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