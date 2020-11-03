Sınavlar başlıyor... 2020 AUZEF ders geçme notu nedir? AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi AUZEF prgramlarına katılarak lisans eğitimini uzaktan tamamlayan adaylar, AUZEF'te dersten nasıl geçilir araştırıyor. Peki AUZEF ders geçme notu nedir? 2020 AUZEF not hesaplama nasıl yapılır? AUZEF’de nasıl sınıf geçilir? İşte 2020 AUZEF ders geçme notu hesaplama… 2020 AUZEF not hesaplama nasıl yapılır? Binlerce öğrencisi olan 2020 AUZEF güz dönemi vize sınavları yaklaştı. AUZEF sınavlarına girecek olan binlerce aday, sınav gününün yaklaşmasıyla birlikte AUZEF not hesaplama nasıl yapılır araştırmaya başladı. 2020 AUZEF ders geçme notu kaç? AUZEF ders geçme notu hesaplama nasıl olacak? Açıklanan sonuçlarla birlikte notlarını gören öğrenciler; 2020 AUZEF not hesaplama nasıl yapılır, AUZEF’te kaçla geçilir, AUZEF ANO nedir, AGNO notu nasıl hesaplanır… gibi sorular sorarak AUZEF de nasıl sınıf geçilir öğrenmeye çalışıyor. Sınıf geçme detayları ise haberimizde… ANO hesabı nedir, AGNO nasıl hesaplanır? Pandemi sürecinde online sınavlara girerek AUZEF sınavında ter döken öğrenciler için AUZEF geçme notu nasıl hesaplanır anlatacağız. Öncelikli olarak ANO hesabı nedir, AGNO nasıl hesplanır sorularına cevap verelim. İstanbul Üniversitesi uzaktan eğitim sınav notu hesaplama Uzaktan eğitimin en çok tercih edilen okullarından birisi olan İstanbul Üniversitesi’nin AUZEF sınavlarına pandemi dolayısıyla ilgi çok büyüktü. Sınav sonuçlarını 18 Haziran itibari ile öğrenen öğrenciler sınav sonuçlarının notlarını hesaplayarak geçer puanı nasıl alacaklarını anlamaya çalışıyorlar. Bu yıl AUZEF’e ilk kez başlayan öğrenciler ANO ve AGNO not hesaplamanın anlamını bulmaya çalışıyor.

Ağırliklı Not Ortlaması (ANO) nedir? Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır. 1- AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASI (ANO) Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO’ ları vardır: 1. yarıyılın ANO’su, 5. yarıyılın ANO’su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO’sunun hesaplanabilmesi için:

O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun, Bu derslerin kredi saatlerinin, Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir. A) KREDİ Her dersin bir kredisi vardır. Bu değer, dersin haftalık teorik ve pratik ders saati sayılarından elde edilir. Örneğin; A dersinin haftada 4 saat teorik, 6 saat de pratik uygulaması olsun. Teorik ders saati olduğu gibi yani dört kredi olarak, pratik saatlerinin ise yarısı (6/2=3) alınarak toplanır ve ilgili dersin toplam kredisi bulunur. Bu hesap sonucunda A dersinin kredisi 7’dir. Diğer bir örnekte, B dersinin teorik kısmı 2 saat, uygulaması ise 3 saat olsun;

B Dersinin kredi hesaplamasında görüldüğü gibi bir dersin kredisi tam sayı olabildiği gibi kesirli sayı da olabilmektedir. B) BAĞIL NOT Öğrencilerin aldığı harfli başarı notlarının, ağırlık katsayı değerleri(yani 4 üzerinden karşılıkları) aşağıdaki tabloda verilmektedir: 2. AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO) AGNO hesabında ise, ilk yarıyıldan itibaren bir öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu, bu derslere ait kredi saatleri ile ayrı ayrı çarpılır; elde edilen çarpımlar toplanır ve tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünür(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. Bu hesaplama her öğrenci için ayrı ayrı yapılır. Başarı notları, G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi AGNO hesaplamasına katılmaz.

AGNO hesaplamalarında yarıyıllar ayrı ayrı gözetilmez, bir öğrencinin aldığı tüm derslerin kredi saatleri ve bağıl notları göz önüne alınarak hesaplama gerçekleştirilir. Vurgulanması gerekli önemli bir nokta AGNO’nun, yarıyılların ANO’larının basit aritmetik ortalaması olmadığıdır.

Aşağıdaki tabloda, bir öğrencinin üç yarıyıl boyunca aldığı derslerin kredilerine ve bu derslerde almış olduğu bağıl notlara göre ANO ve AGNO’larının nasıl hesaplandığını göstermektedir. A) AGNO’NUN KOŞULLU GEÇME VE DERS ALMA İŞLEMİNDEKİ FONKSİYONU İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından 20.09.2019 tarihinde alınan karar uyarınca Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının Güz ve Bahar dönemlerinde ders seçme ve başarı durumunun tespitinde 1.80 kuralı uygulanmayacaktır. AGNO değeri, bir öğrencinin koşullu geçme konumuna geldiği(yani DC ve DD aldığı) derslerden geçip geçemeyeceğinin ve bir sonraki yarıyıldan ders alıp alamayacağının belirlenmesinde kullanılır. Bunun için öğrencinin son iki yarıyıldaki AGNO’larına bakılır. Burada unutulmaması gereken temel kural, son iki yarıyıl AGNO’ları ne olursa olsun bir dersten FF alan öğrencinin öncelikle o dersi tekrarlamak zorunda olduğudur.