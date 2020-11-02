AUZEF sınavları online açıklaması... 2020-2021 AUZEF vize sınav tarihleri ne zaman? AUZEF sınavları online mı olacak?

İstanbul Üniversitesi'ne bağlı açık ve uzaktan eğitim programı olan AUZEF'in koronavirüs pandemisinden dolayı sınavlarını online mı yoksa sınav merkezlerinde mi yapılacağı araştırılıyordu. 2020- 2021 AUZEF sınav tarihleri açıklandı mı araştırılıyor. Binlerce öğrencinin gireceği AUZEF sınavları ne zaman merak eden öğrencilere tarihin açıklandığını belirtelim. 2020 AUZEF güz dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak araştıran öğrencilere bu konuyla ilgili internette bilgi kirliliği olduğunu belirtelim. AUZEF 2020 güz dönemi vize sınavları 21- 29 Kasım'da yapılacak. Peki AUZEF güz dönemi sınavları online mı yapılacak?

2020 AUZEF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak merak ediliyordu. İstanbul Üniversitesi'nşn yaptığı açıklamaya göre AUZEF sınav tarihleri belli oldu. 21 Kasım saat sabah 06:00'da başlayan AUZEF güz dönemi sınavları 29 Kasım saat 23:59'da sona erecek. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden giriş yapılacak.