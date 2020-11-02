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AUZEF sınavları online açıklaması... 2020-2021 AUZEF vize sınav tarihleri ne zaman? AUZEF sınavları online mı olacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.11.2020 12:35 | Son Güncelleme

AUZEF birinci dönem ilk vize sınavlarının sınav merkezlerinde mi yoksa online olarak mı yapılacağı araştırılıyordu. İstanbul Üniversitesi AUZEF'ten sınavların nasıl yapılacağına dair açıklama geldi. AUZEF güz dönemi ilk vizeler ne zaman olacak araştıran vatandaşlara internette bilgi kirliliği olduğunu ve asıl açıklamayı kurumun sitesinde yer aldığını belirtelim. AUZEF sınavları 21-29 Kasım tarihlerinde yapılacak. İşte AUZEF güz dönemi vize sınavları hakkında diğer detaylar...

AUZEF sınavları online açıklaması... 2020-2021 AUZEF vize sınav tarihleri ne zaman? AUZEF sınavları online mı olacak?

İstanbul Üniversitesi'ne bağlı açık ve uzaktan eğitim programı olan AUZEF'in koronavirüs pandemisinden dolayı sınavlarını online mı yoksa sınav merkezlerinde mi yapılacağı araştırılıyordu. 2020- 2021 AUZEF sınav tarihleri açıklandı mı araştırılıyor. Binlerce öğrencinin gireceği AUZEF sınavları ne zaman merak eden öğrencilere tarihin açıklandığını belirtelim. 2020 AUZEF güz dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak araştıran öğrencilere bu konuyla ilgili internette bilgi kirliliği olduğunu belirtelim. AUZEF 2020 güz dönemi vize sınavları 21- 29 Kasım'da yapılacak. Peki AUZEF güz dönemi sınavları online mı yapılacak?

2020 AUZEF GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak merak ediliyordu. İstanbul Üniversitesi'nşn yaptığı açıklamaya göre AUZEF sınav tarihleri belli oldu. 21 Kasım saat sabah 06:00'da başlayan AUZEF güz dönemi sınavları 29 Kasım saat 23:59'da sona erecek. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden giriş yapılacak.

AUZEF SINAVLARI GİRİŞ EKRANI

2020- 2021 AUZEF SINAVLARI ONLİNE MI?

Koronavirüsten kaynaklanan nedenlerden dolayı AUZEF sınavları geçtiğimiz 2019-2020 eğitim döneminin son döneminde online yapılmıştı. Salgının sürekli artış göstermesi ve azalmaması üzerine önlem alan bazı üniversiteler uzaktan eğitim vermeye başlamış, bazıları da sınavları da online yapma kararı almıştı. Bu durumu yaşayan İstanbul Üniversitesi öğrencileri 2020 -2021 AUZEF sınavları online mı yoksa sınav merkezinde mi yapılacak öğrenmek istiyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF'in yaptığı açıklamaya göre sınavlar internet üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak.

AUZEF SINAVLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

İstanbul Üniversitesi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, sınavlara cep telefonu yerine bilgisayardan giriş yapılarak girilmesini önerdi. İşte AZUEF'in güz dönemi sınav tarihleri hakkındaki açıklaması;

"Değerli Öğrencilerimiz,

Güz Dönemi Ara (Vize) sınavları 21 Kasım 2020 saat 06:00’da başlayıp 29 Kasım 2020 saat 23:59'da sona erecektir. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 9 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.

Öğrencilerimizden, çevrimiçi(online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz. Not: Vize sınavının başarıya katkısının ne olacağı, final sınavının yöntemi belli olduktan sonra açıklanacaktır.

Sınavlarınızda başarılar dileriz."

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