Sinem Kobal kardeşinin doğum gününü kutladı, görenler çok şaşırdı! Meğer Selena'da o da oynamış

Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve Lalin- Leyla adından iki kızı olan Sinem Kobal bir süredir çocuklarıyla ilgilendiği için ekranlara ara vermişti.

Gelen teklifleri değerlendiren Kobal şimdilerde ekrana dönmek için hazırlık yapıyor. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim bu defa kardeşi ile pozlarını peş peşe paylaştı.

Kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü kutlayan Sinem Kobal'ın paylaşımı dikkat çekti. Kobal'ın kardeşiyle bir dönemin efsane dizisi Selana'da birlikte rol aldığı ortaya çıktı.

Kerem Kobal Selana dizisinde Selin'in sevgilisi Atacan karakterine hayat vermişti. Sinem Kobal'la bir reklam filminde de yer alan Kerem Kobal'ın ekran macerası ablasından kısa sürdü.

Kerem Kobal daha sonra Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.







