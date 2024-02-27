MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sinem Kobal kardeşinin doğum gününü kutladı, görenler çok şaşırdı! Meğer Selena'da o da oynamış

Sinem Kobal kardeşinin doğum gününü kutladı, görenler çok şaşırdı! Meğer Selena'da o da oynamış

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.02.2024 11:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Sinem Kobal bu defa kardeşi ile pozlarını peş peşe paylaştı. Kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü kutlayan ünlü ismin bu paylaşımı çok konuşuldu. Kobal'ın kardeşiyle bir dönemin efsane dizisi Selana'da birlikte rol aldıkları ortaya çıktı.

Sinem Kobal kardeşinin doğum gününü kutladı, görenler çok şaşırdı! Meğer Selena'da o da oynamış

Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve Lalin- Leyla adından iki kızı olan Sinem Kobal bir süredir çocuklarıyla ilgilendiği için ekranlara ara vermişti.

Gelen teklifleri değerlendiren Kobal şimdilerde ekrana dönmek için hazırlık yapıyor. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim bu defa kardeşi ile pozlarını peş peşe paylaştı.

sinem kerem

Kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü kutlayan Sinem Kobal'ın paylaşımı dikkat çekti. Kobal'ın kardeşiyle bir dönemin efsane dizisi Selana'da birlikte rol aldığı ortaya çıktı.

KEREM

Kerem Kobal Selana dizisinde Selin'in sevgilisi Atacan karakterine hayat vermişti. Sinem Kobal'la bir reklam filminde de yer alan Kerem Kobal'ın ekran macerası ablasından kısa sürdü.

selena 1

Kerem Kobal daha sonra Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

selena 2

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"İstedim vermedi" itirafı yeniden gündemde"İstedim vermedi" itirafı yeniden gündemde
Survivor Sema diskalifiye edildi! Sosyal medya ayağa kalktıSurvivor Sema diskalifiye edildi! Sosyal medya ayağa kalktı
Pavyonda çekilmiş videosu gündem oldu!Pavyonda çekilmiş videosu gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Sinem Kobal selena sosyal medya Oyuncu sevgilisi ünlü oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Simit, kokoreç değil...Beşikçioğlu tüm salona ısmarladı, Oğuzhan Uğur dayanamayıp sordu: Erdal Bey bu para nereden geliyor

Simit, kokoreç değil...Beşikçioğlu tüm salona ısmarladı, Oğuzhan Uğur dayanamayıp sordu: Erdal Bey bu para nereden geliyor

Kademeli emeklilikte dikkat çeken 'EYT' yorumu

Kademeli emeklilikte dikkat çeken 'EYT' yorumu

Bu kez arkadaşları kan döktü! Babası sokak ortasında vahşice katletmişti

Bu kez arkadaşları kan döktü! Babası sokak ortasında vahşice katletmişti

'Komünist Başkan' oran verdi... "Bu anket doğruysa büyük olay olur"

'Komünist Başkan' oran verdi... "Bu anket doğruysa büyük olay olur"

Bakan Şimşek'ten kredi kartı düzenlemesi açıklaması

Bakan Şimşek'ten kredi kartı düzenlemesi açıklaması

45 yıldır böylesini görmedim! Bu lig bitmez

45 yıldır böylesini görmedim! Bu lig bitmez

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Son zamanların en popüler cihazı! Tüy gibi hafifleyeceksiniz

Son zamanların en popüler cihazı! Tüy gibi hafifleyeceksiniz

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.