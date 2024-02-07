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  4. Sinem Kobal Mauritius tatilinden karelerini peş peşe paylaştı! Mutlu aile pozlarına yorum yağdı

Sinem Kobal Mauritius tatilinden karelerini peş peşe paylaştı! Mutlu aile pozlarına yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.02.2024 14:41 | Son Güncelleme:
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Sinem Kobal kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlüler dünyasının örnek çiftlerden biri olan Sinem Kobal ile İmirzalıoğlu mutlu evliliklerini kızları Leyla ve Lalin ile taçlandırdı. Son olarak ailecek tatile giden ünlü çift mutlu aile pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Sinem Kobal Mauritius tatilinden karelerini peş peşe paylaştı! Mutlu aile pozlarına yorum yağdı

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına aldı.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Son olarak eşi ve kızlarıyla Mauritius tatiline giden Sinem Kobal, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına "Mauritius, süprizli. Aile albümü" notunu düştü.

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İmirzalıoğlu ile Kobal'ın mutlu aile pozları sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Kobal'ın paylaşımına; 'Sinem Kobal şansı amin', 'Çok mutlu olun güzel aile', 'Çok güzelsiniz maşallah' gibi yorumlar yapıldı.

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Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal Oyuncu
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