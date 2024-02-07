Sinem Kobal Mauritius tatilinden karelerini peş peşe paylaştı! Mutlu aile pozlarına yorum yağdı

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına aldı.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Son olarak eşi ve kızlarıyla Mauritius tatiline giden Sinem Kobal, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına "Mauritius, süprizli. Aile albümü" notunu düştü.

İmirzalıoğlu ile Kobal'ın mutlu aile pozları sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kobal'ın paylaşımına; 'Sinem Kobal şansı amin', 'Çok mutlu olun güzel aile', 'Çok güzelsiniz maşallah' gibi yorumlar yapıldı.







