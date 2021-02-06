Sinema dünyasını yasa boğan ölüm! Christopher Plummer hayatını kaybetti

Menajeri, aktörün gece saatlerinde ABD'nin Connecticut eyaletindeki evinde hayata gözlerini yumduğunu bildirdi.
1965 tarihli "Neşeli Günler" filminde canlandırdığı Yüzbaşı Von Trapp karakteriyle tanınan Plummer, sahnede canlandırdığı Shakespeare rolleriyle de başarılı bir tiyatro kariyerine imza atmıştı.
Plummer, 2012'de, 82 yaşında "Yeni Başlangıçlar" filmiyle Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanarak "oyunculuk dalında Oscar kazanan en yaşlı kişi" olmuştu.
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