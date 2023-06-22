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Sinop’ta bulundu! Zengin bir ailenin yemek odaymış... “Türkiye’de benzeri olmayan bir bulgu”

22.06.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta 2300 yıllık geçmişe sahip yapıların bulunduğu Balatlar Yapı Topluluğu kazısında Helenistik döneme ait olduğu düşünülen mozaik bulundu. Zengin bir ailenin yemek odası olduğu düşünülen mozaik tabaka, “Türkiye’de benzeri olmayan dünyada belki eşine benzerine ender rastlanabilecek önemli bir bulgu" olarak tanımlandı.

Sinop’ta bulundu! Zengin bir ailenin yemek odaymış... “Türkiye’de benzeri olmayan bir bulgu”

Sinop kent merkezinde gerçekleştirilen Balatlar Yapı Topluluğu kazı çalışmalarında Helenistik döneme ait mozaikler gün yüzüne çıkarıldı. Ortaya çıkan eserin zengin bir ailenin yemek odasına ait olduğu belirtildi. Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren moziklerin Sinop’un tarihsel dönemine ışık tutan önemli bir bulgu olduğunu anlattı.

“ÖNEMLİ BİR MOZAİK TABAKASINA ULAŞTIK”

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11 yıldır devam eden çalışmaların ardından önemli bir keşfe imza atıldığını dile getiren Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren “Sinop mozaik bakımından önemli bir şehir. Şimdiye kadar temel hafriyatlarda, çeşitli kazılarda zengin mozaiklere ulaştık. 11 yıldır Bakanlığımızca devam eden Balatlar Yapı Topluluğu kazı çalışmalarında Helenistik döneme ait çakıl taşı mozaikleri dediğimiz önemli bir mozaik tabakasına ulaştık” dedi.

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Yapılan çalışmaların sonrasında mozaik tabakasının zengin bir ailenin yemek odası olduğunun düşünüldüğünü ifade eden Süren, “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi Profesör Gülgün Köroğlu'ndan aldığımız bilgiye göre ortaya çıkan çakıl taşı mozaikleri zengin bir ailenin yemek odasına ait olduğu düşünülüyor” ifadelerini kullandı.

"EŞİNE ENDER RASTLANABİLECEK ÖNEMLİ BİR BULGU"

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Keşfedilen mozaiklerin Türkiye’de benzeri olmayan önemli bir bulgu olduğunu belirten Süren, “Bu mozaikler milattan önce 4'üncü yüzyılda Helenistik dönemde, Sinop’un ne kadar önemli bir ticaret şehri olduğunu, dini bakımdan önemli bir şehir olduğunu, yerleşim bakımından ne kadar önemli bir şehir olduğunu göstermesi açısından önemli. Bu mozaik figürleri dini motifler, konut motifleri ve diğer bölümlerde kullanılan motifler olmak üzere değişkenlik gösterebiliyor. Çakıl taşı mozaiği dediğimiz bu mozaikler, Türkiye’de benzeri olmayan dünyada belki eşine benzerine ender rastlanabilecek önemli bir bulgu" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sinop kazı keşif

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