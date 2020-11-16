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  4. Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

16.11.2020 07:23 | Son Güncelleme:
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Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Hindistan’da çekilen görüntülerde, uyuyan köpeğin başında sinsice bekleyen leoparın saldırı anı sosyal medyada viral oldu.

Hindistan'ın Himaçhal Pradeş eyaletinin başkenti olan Shimla şehrinden gelen bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Görüntülerde henüz tamamlanmayan bir binanın içine giren leoparın, uyuyan köpeğin başında sinsice beklerken görüyoruz.

Çaresiz köpek gözlerini açar açmaz leoparın saldırısına uğruyor. Ne kadar çabalasa da köpek, leoparın elinden kurtulamıyor.

Leoparla, köpeğin sesine uyanan köpeğin sahipleri peşlerinden giderek köpeği leoparın elinden kurtarıyor. Hindistan yerel medyasından gelen haberlere göre köpeğin sahipleri veterinere giderek köpeğin iyileşmesini sağlamış.

köpek

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