Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Hindistan'ın Himaçhal Pradeş eyaletinin başkenti olan Shimla şehrinden gelen bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Görüntülerde henüz tamamlanmayan bir binanın içine giren leoparın, uyuyan köpeğin başında sinsice beklerken görüyoruz.

Çaresiz köpek gözlerini açar açmaz leoparın saldırısına uğruyor. Ne kadar çabalasa da köpek, leoparın elinden kurtulamıyor.

????Uykusu esnasında bir leoparın saldırısına uğrayan köpek...



Sahipleri tarafından kurtarılan köpek, tedavi edilerek tamamen iyileşmiş. ???????? pic.twitter.com/1GNetMGdzJ — Vahşi Hayatlar (@VahsiHayatlar) November 13, 2020

Leoparla, köpeğin sesine uyanan köpeğin sahipleri peşlerinden giderek köpeği leoparın elinden kurtarıyor. Hindistan yerel medyasından gelen haberlere göre köpeğin sahipleri veterinere giderek köpeğin iyileşmesini sağlamış.



