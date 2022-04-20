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Sır ölüm! Kayıp hemşire Muhammet Arslan'dan kahreden haber

20.04.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de 6 gündür haber alınamayan hemşire Muhammet Arslan'dan kahreden haber geldi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda hemşire Muhammet Arslan'ın ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Arslan'ın intihar ettiği belirtiliyor.

Sır ölüm! Kayıp hemşire Muhammet Arslan'dan kahreden haber

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevli hemşire Muhammet Arslan'dan günlerdir haber alınamıyordu. Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma (PAK), Çevik Kuvvet, Sualtı ekiplerinin yanı sıra eğitimli köpeklerin de katıldığı arama çalışmalarında Muhammet Arslan'ın cansız bedeni bulundu.

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EKİPLER ARSLAN İÇİN SEFERBER OLDU

Sultangazi'de geçen Cuma gününden beri Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Muhammet Arslan (27)'dan haber alınamıyordu. Kayıp Muhammet Arslan'ı bulmak için polis ekipleri kent ormanında harekete geçti. Alibeyköy Barajı'nda da arama yapıldı. Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma (PAK), Çevik Kuvvet, Sualtı ekiplerinin yanı sıra eğitimli köpekler de arama çalışmalarında kullanıldı. Ormanlık alanda ve Alibeyköy Barajı'nda devam eden arama çalışmalarına polis helikopteri de havadan destek verdi.

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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Aramalar sonucu Muhammet Arslan'n cansız bedeni bulundu. Aslan'ın intihar ettiği belirtiliyor.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultangazi
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