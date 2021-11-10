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Siren yanlış saatte çaldı! Vali müdahale etmek istedi ama...

10.11.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, siren saat 09.00’da çaldı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın ‘henüz erken’ demesine rağmen çalmaya başlayan siren ile beraber kentte hayat durdu.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. ölüm yıldönümünde Kayseri’de anıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda yağmur altında düzenlenen törende ilk olarak Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin çelenkleri bırakıldı.

"HENÜZ ERKEN" DEMESİNE RAĞMEN ÇALMAYA DEVAM ETTİ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 09.05’te çalması gereken siren 09.00’da çaldı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın ‘henüz erken’ demesine rağmen çalmaya başlayan siren ile beraber kentte hayat durdu. Trafikteki sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna geçerken, yürüyen vatandaşlarda durarak saygı duruşunda bulundu.

Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksek Yiğit, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 83. Yıldönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyoruz. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bugüne kadar birçok alanda birçok gelişmeler yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bunlarla asla ve asla yetinmeyeceğiz. Her zaman daha iyisini ve daha güzelini yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere göstermiş olduğu hedeflere ulaşmak için çalışmamız ve üretmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu hedef doğrultusunda da Kayseri olarak da üretiyoruz ve çalışıyoruz. Her gün ihracatımızı artırıyoruz. Yatırımlarımız her geçen gün artıyor. Gençlerimize yönelik, yaşlılarımıza yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Toplumun her kesimine yönelik çalışmalarımızı devam ediyor. Çocuklarımızın iyi bir eğitim alması için çalışıyoruz. Eğitim kalitemizi ve fiziki mekanları geliştiriyoruz” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç da, “83. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyorum. Onun yol arkadaşlarını ve silah arkadaşlarını da aynı duygularla anıyorum. Cumhuriyetimizin kazanımlarını kıymetini bilmeliyiz. Cumhuriyetimiz hakikaten çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma yolunda adeta hızla ilerlerken yerel yöneticiler olarak bizlerde şehirlerimizi bizlere güvenen hemşerilerimize layık olma adına iyi bir noktaya getirmek adına gece demeden, gündüz demeden her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Program, İl Kültür Müdürlüğü’nde Sami Yangın Anadolu Lisesi öğrencilerinin oratoryosu ile devam etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Mustafa Kemal Atatürk
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