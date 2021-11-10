Olay yaratan 10 Kasım paylaşımı! Ahmet Hamdi Çamlı: Keşke bir köşesinde mescid olsaydı

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yaptığı paylaşım gündem oldu. Çamlı'nın paylaşımında 10 Kasım'la ilgili herhangi bir mesaj bulunmaması ve Anıtkabir resmi paylaşıp "Keşke bir köşesinde de mescit olsaydı" yazması eleştirilerin odağı oldu.

Sosyal medya kullanıcıları Çamlı'ya tepki gösterdi.

Yorumlarda, "Bari bugün yapmayın ya", "Ne gerek var şimdi böyle bir paylaşıma" gibi ifadeler yer aldı.

Pek çok kullanıcı da Çamlı'ya yakınlardaki mescid ve camilerin adreslerini gönderdi.



