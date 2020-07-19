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Sirke ile temizlik yaparken uzak durmanız gereken 4 yer

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Ev temizliğinde sıklıkla kullanılan sirkenin aslında her zaman yarar sağlamadığı ortaya çıktı. Evin bazı bölgelerinin temizliğinde asla sirke kullanmamalısınız çünkü zararı bir hayli fazla. İşte sirke ile temizlik yaparken dikkatli olmanız gereken noktalar.

Sirke ile temizlik yaparken uzak durmanız gereken 4 yer

Sirkeyi yeri geliyor yemeklere kullanıyoruz, yeri geliyor zayıflamak için içiyoruz, yeri geliyor ev temizliğinin ana maddesi olarak değerlendiriyoruz. Her derde deva dediğimiz sirke aslında bazı noktalarda oldukça zararlı. Sirke ile temizlik ne kadar doğru gibi algılansa da bu durum her evin her alanı için geçerli değil. Sirke ile temizlik yapmamanız gereken 4 yeri sizler için araştırdık.

MERMER VE GRANİT TEZGAHLAR

mermer
Asit oranı son derece yüksek olan sirke, granit ve mermer yüzeyler için zararlıdır. Bu yüzeylerin lekelenmesine ve renklerinin solmasına sebep olur.

ÜTÜ TABANINI TEMİZLEME

Ütü tabanında oluşmuş yanık lekelerini sirke ile temizlemek büyük bir hata çünkü ütü tabanında yer alan deliklerden sirke sızabilir ve büyük zarara yol açar. Bu temizleme tekniği son derece tehlikeli.

PARKE ZEMİN TEMİZLİĞİ

Parkeleri temizlemek için genellikle temizleme suyunun içerisine bir miktar sirke konur fakat bu yöntem istediğiniz etkinin tam tersini sunar. Yani parke renginin ağarmasına neden olur.

MÜREKKEP VE ÇİMEN LEKESİ TEMİZLİĞİ

Yanlış biline bir temizlik yöntemi daha... Mürekkep ve çimen lekesini temizlemek için kesinlikle sirke kullanmayın çünkü leke daha derine inecek ve çıkması neredeyse imkansızlaşacak.

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