Sirke ile temizlik yaparken uzak durmanız gereken 4 yer

Sirkeyi yeri geliyor yemeklere kullanıyoruz, yeri geliyor zayıflamak için içiyoruz, yeri geliyor ev temizliğinin ana maddesi olarak değerlendiriyoruz. Her derde deva dediğimiz sirke aslında bazı noktalarda oldukça zararlı. Sirke ile temizlik ne kadar doğru gibi algılansa da bu durum her evin her alanı için geçerli değil. Sirke ile temizlik yapmamanız gereken 4 yeri sizler için araştırdık.
Asit oranı son derece yüksek olan sirke, granit ve mermer yüzeyler için zararlıdır. Bu yüzeylerin lekelenmesine ve renklerinin solmasına sebep olur.
Ütü tabanında oluşmuş yanık lekelerini sirke ile temizlemek büyük bir hata çünkü ütü tabanında yer alan deliklerden sirke sızabilir ve büyük zarara yol açar. Bu temizleme tekniği son derece tehlikeli.
Parkeleri temizlemek için genellikle temizleme suyunun içerisine bir miktar sirke konur fakat bu yöntem istediğiniz etkinin tam tersini sunar. Yani parke renginin ağarmasına neden olur.
Yanlış biline bir temizlik yöntemi daha... Mürekkep ve çimen lekesini temizlemek için kesinlikle sirke kullanmayın çünkü leke daha derine inecek ve çıkması neredeyse imkansızlaşacak.
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