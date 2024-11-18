Sırrı sosunda: Enfes soslu tavuk şiş tarifi! Fırında tavuk şiş nasıl yapılır?

Tavuk şiş bu sos ile efsane oluyor. Bu tarifi hazırken fazlaca hazırlayıp tavuk şişleri buzluğa da atabilirsiniz. Eğer buzluğa atarsanız çıkarıp bekletmeden fırınla atın ve kızartın.

MALZEMELER 500 gr kuşbaşı tavuk

Marine için:

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 küçük soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

1tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz biber

Yarım çay kaşığı köri

1 çay kaşığı karabiber

Servis için:

1 kaşık yumuşak tereyağı

İnce kıyılmış maydanoz ve pul biber

TARİF Marine için gerekli olan tüm malzemeyi robottan geçirin.

Tavukları aldığınız kaseye sosu dökün güzelce karıştırın.

Üzerini kapatıp 3,4 saat buzdolabında dinlendirin. (1 gece önceden de yapabilirsiniz)

Tavukları şişlere geçirin. Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı dizin.

200 derece fırında yaklaşık 20-30 dakika kadar pişirin.

Servis ederken tereyağı pul biber ve maydanozu karıştırıp tavuklara sürün.

AFİYET OLSUN!