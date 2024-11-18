Sırrı sosunda: Enfes soslu tavuk şiş tarifi! Fırında tavuk şiş nasıl yapılır?

Tavuk eti birbirinden farklı yemek çeşitleri yapılabiliyor. Sadece yarım kilo kuşbaşı doğranmış tavuk ile fırında soslu tavuk şiş tarifi yapabilirsiniz. Hem göze hem de mideye hitap eden tavuk şiş tarifi nefis sosu ile deneyenlerin vazgeçilmezi oluyor. Servis önerisi olarak tavuk şişleri bulgur pilavı ile yan yana tabaklayabilirsiniz.
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