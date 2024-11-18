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Sırrı sosunda: Enfes soslu tavuk şiş tarifi! Fırında tavuk şiş nasıl yapılır?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.11.2024 12:02
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Tavuk eti birbirinden farklı yemek çeşitleri yapılabiliyor. Sadece yarım kilo kuşbaşı doğranmış tavuk ile fırında soslu tavuk şiş tarifi yapabilirsiniz. Hem göze hem de mideye hitap eden tavuk şiş tarifi nefis sosu ile deneyenlerin vazgeçilmezi oluyor. Servis önerisi olarak tavuk şişleri bulgur pilavı ile yan yana tabaklayabilirsiniz.

Sırrı sosunda: Enfes soslu tavuk şiş tarifi! Fırında tavuk şiş nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon -

Tavuk şiş bu sos ile efsane oluyor. Bu tarifi hazırken fazlaca hazırlayıp tavuk şişleri buzluğa da atabilirsiniz. Eğer buzluğa atarsanız çıkarıp bekletmeden fırınla atın ve kızartın.

MALZEMELER

  • 500 gr kuşbaşı tavuk
  • Marine için:
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 küçük soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı mayonez
  • 1tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz biber
  • Yarım çay kaşığı köri
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Servis için:
  • 1 kaşık yumuşak tereyağı
  • İnce kıyılmış maydanoz ve pul biber

TARİF

  • Marine için gerekli olan tüm malzemeyi robottan geçirin.
  • Tavukları aldığınız kaseye sosu dökün güzelce karıştırın.
  • Üzerini kapatıp 3,4 saat buzdolabında dinlendirin. (1 gece önceden de yapabilirsiniz)
  • Tavukları şişlere geçirin. Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı dizin.
  • 200 derece fırında yaklaşık 20-30 dakika kadar pişirin.
  • Servis ederken tereyağı pul biber ve maydanozu karıştırıp tavuklara sürün.

AFİYET OLSUN!

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