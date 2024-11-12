Rakipsiz en iyi profiterol tarifi! Evde kolay profiterol nasıl yapılır?

Profiterol tarifi en merak edilen tatlı tarifleri arasında yer alıyor. Evde birkaç aşama ile dışarıda yediğiniz kadar lezzetli profiterol tatlısı yapabilirsiniz.

MALZEMELER Hamur için:

1 su bardağı su

100 gr tereyağı

çay kaşığının ucuyla tuz

1 çay kaşığı şeker

1 su bardağı un

4 yumurta

Krema için:

1 litre süt

2 yumurta sarısı

1 su bardağından biraz eksik şeker

1 paket vanilya

3 yemek kaşığı dolusu un

3 yemek kaşığı dolusu nişasta

Yarım poşet toz krem şanti

Yarım paket sıvı krema

Çikolata sosu için:

3 su bardağı süt

1 çay bardağı şeker

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı un

TARİF Hamur için su tuz şeker ve tereyağını tencereye alın kaynatın.

Un ekleyip bir kaç dakika pişirin. Bir kaseye alıp soğumaya bırakın.

Hamur soğuyunca yumurtaları teker teker ekleyip mikserle çırpın.

Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra sıkma torbasına koyup yağlı kağıtla serili tepsiye aralıklı sıkın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Ardından fırının derecesini 150 dereceye düşürün ve 20-25 dakika daha pişirin.

Kremayı yapmak için kremşanti ve sıvı krema hariç bütün malzemeyi tencereye alın pişirin. Pişen kremaya, sıvı krema ve toz kremşantiyi ekleyip güzelce mikserle çırpın.

Soğuması için buzdolabına koyun.

Çikolatalı sos için tüm malzemeleri pişirin. Daha sonra 120 gr çikolata ve yarım paket kremayı ekleyip karıştırın.

Çikolatası sosa alternatif tarif olarak; 1paket çikolata sosu tarife göre pişirip yarım paket krema ve 150 gr sütlü çikolata ekleyip karıştırabilirsiniz.

Hazır olan hamurları kesip içine krema doldurun. Sosu üzerine gezdirin ve servis edin.

AFİYET OLSUN!