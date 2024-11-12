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Rakipsiz en iyi profiterol tarifi! Evde kolay profiterol nasıl yapılır?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.11.2024 11:03
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Profiterol tatlısının yapımı için hamur, krema ve çikolatalı sos hazırlanması gerekiyor. Profiterol yapımı birkaç aşamadan oluşsa da lezzeti buna değiyor. Bol çikolatalı sosu ile çocuklarında severek tükettiği bu tatlıyı sevdiklerinize yapabilirsiniz. Peki, en güzel ve pratik profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Rakipsiz en iyi profiterol tarifi! Evde kolay profiterol nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 10
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 49dk
Kalori/Porsiyon -

Profiterol tarifi en merak edilen tatlı tarifleri arasında yer alıyor. Evde birkaç aşama ile dışarıda yediğiniz kadar lezzetli profiterol tatlısı yapabilirsiniz.

MALZEMELER

  • Hamur için:
  • 1 su bardağı su
  • 100 gr tereyağı
  • çay kaşığının ucuyla tuz
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1 su bardağı un
  • 4 yumurta
  • Krema için:
  • 1 litre süt
  • 2 yumurta sarısı
  • 1 su bardağından biraz eksik şeker
  • 1 paket vanilya
  • 3 yemek kaşığı dolusu un
  • 3 yemek kaşığı dolusu nişasta
  • Yarım poşet toz krem şanti
  • Yarım paket sıvı krema
  • Çikolata sosu için:
  • 3 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 paket vanilya
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 1 yemek kaşığı un

TARİF

  • Hamur için su tuz şeker ve tereyağını tencereye alın kaynatın.
  • Un ekleyip bir kaç dakika pişirin. Bir kaseye alıp soğumaya bırakın.
  • Hamur soğuyunca yumurtaları teker teker ekleyip mikserle çırpın.
  • Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra sıkma torbasına koyup yağlı kağıtla serili tepsiye aralıklı sıkın.
  • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Ardından fırının derecesini 150 dereceye düşürün ve 20-25 dakika daha pişirin.
  • Kremayı yapmak için kremşanti ve sıvı krema hariç bütün malzemeyi tencereye alın pişirin. Pişen kremaya, sıvı krema ve toz kremşantiyi ekleyip güzelce mikserle çırpın.
  • Soğuması için buzdolabına koyun.
  • Çikolatalı sos için tüm malzemeleri pişirin. Daha sonra 120 gr çikolata ve yarım paket kremayı ekleyip karıştırın.
  • Çikolatası sosa alternatif tarif olarak; 1paket çikolata sosu tarife göre pişirip yarım paket krema ve 150 gr sütlü çikolata ekleyip karıştırabilirsiniz.
  • Hazır olan hamurları kesip içine krema doldurun. Sosu üzerine gezdirin ve servis edin.

AFİYET OLSUN!

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