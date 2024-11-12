Rakipsiz en iyi profiterol tarifi! Evde kolay profiterol nasıl yapılır?

Profiterol tatlısının yapımı için hamur, krema ve çikolatalı sos hazırlanması gerekiyor. Profiterol yapımı birkaç aşamadan oluşsa da lezzeti buna değiyor. Bol çikolatalı sosu ile çocuklarında severek tükettiği bu tatlıyı sevdiklerinize yapabilirsiniz. Peki, en güzel ve pratik profiterol nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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