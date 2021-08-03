HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şişli'de 3 ayrı eve girdi! Hırsızı, elindeki ‘Canım Annem’ dövmesi ele verdi

Şişli'de 3 ayrı eve girdi! Hırsızı, elindeki ‘Canım Annem’ dövmesi ele verdi

03.08.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de 3 farklı yerden hırsızlık yapan şüpheli, elindeki ‘Canım Annem’ dövmesi yüzünden yakayı ele verdi. Dövme sayesinde şüphelinin daha önce karıştığı olaylarda tek tek tespit edildi.

Şişli'de 3 ayrı eve girdi! Hırsızı, elindeki ‘Canım Annem’ dövmesi ele verdi

26 Haziran Cumartesi ve 5 Temmuz Pazartesi tarihleri arasında Şişli’de 3 ayrı evden hırsızlık yapan şüphelilere yönelik polis ekipleri çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartman ve çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Hırsızların eşkallerini belirleyen ekipler zanlılardan birinin elindeki ‘Canım Annem’ dövmesinden kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde iki şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

hirsiz

SUÇA TEŞVİK ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Muhammet K.‘nin (20) benzer suçlardan 13 suç kaydı olduğu tespit edilirken, A.K.’nin (17) ise 7 suç kaydı olduğu tespit edildi. Öte yandan şahıslardan Muhammet K.’nın, A.K’yi suça teşvik ettiği belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Muhammet K. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Polise ihbar edildi, komşular kapısının önüne koştuPolise ihbar edildi, komşular kapısının önüne koştu
Anahtar Kelimeler:
Şişli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" sözleri hakkında açıklama

"Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" sözleri hakkında açıklama

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Hiçbir partnerimle aşk yaşamadım

Hiçbir partnerimle aşk yaşamadım

Bir yerde daha yangın çıktı

Bir yerde daha yangın çıktı

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

Van'dan ABD'ye gönderildi! Piknik yaparken buldu: 81 kilo...

Van'dan ABD'ye gönderildi! Piknik yaparken buldu: 81 kilo...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

Bakan Yanık açıkladı: 11 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

Bakan Yanık açıkladı: 11 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.