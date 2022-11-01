Şişli'de akşam saatlerinde korku dolu olay! Yolunu kestikleri araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Şişli’deki saldırı dün akşam 22.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan bir otomobili takip eden şüpheliler, aracın önünü keserek durdurdu.

CADDE ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Silahlı grup, araç içinde bulunan bir kadını zorla kaçırarak kendi araçlarına aldı. Kadını kaçıran şüpheliler aracı taradı. Onlarca kurşunun sıkıldığı araçta bulunan sürücü Muhammet T. ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammet T. hayatını kaybetti. Kadını zorla kaçıran şahıslar ise kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor. (İHA)