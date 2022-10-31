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  4. Emekli albayın esrarengiz ölümü! Banyoda kanlar içinde bulundu, yatak odasında bir not vardı

Emekli albayın esrarengiz ölümü! Banyoda kanlar içinde bulundu, yatak odasında bir not vardı

31.10.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da yaşamını yitiren emekli albayın sır dolu ölümündeki detaylar dikkat çekti. İstinye’de bir sitede yaşayan 54 yaşındaki emekli albay, sabah saatlerinde banyoya girdi, ardından banyodan silah sesi geldi. Eşi ve kayınvalidesi, emekli albayı; kendisi gibi emekli olan polis memuru eşinin beylik tabancasıyla başından vurulmuş halde buldu. Öte yandan hayatını kaybeden emekli albayın yatak odasında bir not olduğu da öğrenildi. Ekipler, emekli albayın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.

Emekli albayın esrarengiz ölümü! Banyoda kanlar içinde bulundu, yatak odasında bir not vardı

Dehşete düşüren olay, saat 10.30 sularında Sarıyer İstinye'de yaşandı. Aktarılan bilgilere göre; 54 yaşındaki emekli Albay Mehmet Sabancı, dün sabah İstanbul’a geldi. Sabancı, sabah saatlerinde banyoya girdi. Bir süre sonra silah sesi duyan eşi S.S. ve kayınvalidesi S.A., içeri girdiklerinde albayı yerde kanlar içerisinde buldu. İşte kan donduran olayın ayrıntıları...

EŞİNİN BEYLİK TABANCASIYLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde albayın emekli polis olan eşinin beylik tabancasıyla vurulduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından tabancaya el konuldu.

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İŞTE YATAK ODASINDAKİ NOTTA YAZANLAR

Evde de inceleme yapan polis ekipleri, albayın yatak odasında küçük bir kağıda yazılmış not buldu. Albayın kaleme aldığı değerlendirilen notta, “Mücadele edemeyeceğim, benim suçum, kimsenin suçu yok. Kendi isteğimle gidiyorum. Beni affedin. Annene sahip çık. Sizi çok seviyorum” ifadelerinin yazılı olduğu ortaya çıktı.

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Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından albayın cenazesi Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin albayın intihar ettiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

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KAYINVALİDESİ PSİKOLOJİK SORUNLARI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Albayın 5 yıl önce, eşi S.S.'nin ise 4 yıl önce emekliği olduğu öğrenildi. Olayla ilgili ifadesine başvurulan kayınvalide S.A.’nın damadının psikolojik sorunu olmadığını ancak yaklaşık 15 gündür sıkıntısı olduğunu söylediği öğrenildi. (İHA)

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İntihar Albay Sarıyer İstanbul emekli istinye

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