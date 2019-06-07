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Sivas köftesi yöre halkının bir numaralı yiyeceği

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.06.2019 11:13 | Son Güncelleme

Sivas'ta yöreyle özdeşleşen ve içerisinde yağ ve tuzdan başka hiçbir katkı maddesi bulundurmayan tescilli Sivas köftesi, kent sakinlerinin bir numaralı yiyeceği oldu.

Sivas köftesi yöre halkının bir numaralı yiyeceği

Lokantalarda en çok tercih edilen ürün olan Sivas köftesi, pikniklerde de sıklıkla tüketiliyor. Marketlerde ve kasaplarda hazırlanmış halde satılan köfteler, normal et ürünlerinden daha çok rağbet görüyor. Kente dışarıdan gelen misafirlere de mutlaka Sivas köftesi tattırılıyor. Şehir dışına gönderilenlerle birlikte günde ortalama 3-4 ton arasında Sivas köftesi satışı yapılıyor.

'Tadılması gereken bir lezzet'

Kentte 4 nesildir Sivas köftesi üretimi yapan ve Türkiye genelinde de ün kazanan işletmenin sahibi İshak Kaan Usta, "Sivas köftesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sivas Köftesi sadece et ve tuzdan ibarettir. Lezzeti, etinin kalitesinden geliyor. Biz de onu hiç bozmadan sadece üzerine tuz atarak lezzetlendiriyoruz. Bu şekilde Sivas köftesi oluyor. Tatmayanlar için tadılması gereken bir lezzettir. Sivas köftesi tescillendi ve Sivas'ın öz lezzeti oldu. Ama şehir dışındaki insanların da bu tescile uyup aynı lezzeti oraya taşımaları lazım ki her tarafta tadılmış olsun" dedi.

Sivaslıların köfteyi çok sevdiğini belirten Usta, "Sivaslıların karnı köfte yemeden doymaz, mutsuz olurlar. Düğün ve cenazede bile köftesiz olmuyor. 7-24 köfte yiyerek hemhal oluyorlar. Çok sevdikleri bir lezzet. Biz de bu lezzeti bozmadan 4 nesildir getirmişiz. Sivas köftesiyle ilgili bütün gayret ve özverimizi yansıtıyoruz. En güzel haliyle bu lezzeti onlara ulaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'Köftenin tadına bakmadan ayrılmasınlar'

Van'ın Erciş ilçesinden Sivas'a gelen Fatih Öztürk, "Sivaslı arkadaşlarım, Sivas'a gelindiğinde yapılması gerekenler noktasında bu lezzetli köftenin tadına bakmamı istediler. Ben de bu sebeple bugün buradayım. Dedikleri gibi de çok memnun kaldım. Buradan herkese tavsiye ediyorum. Sivas'a mutlaka gelsinler, köftenin tadına bakmadan ayrılmasınlar" dedi.

Sivas köftesinin damak tadına uygun olduğunu söyleyen Ümit Kul ise, "Sivas köftesini denemek için dışarıdan geldik. Bir hayli lezzetli bir köfte. Etin lezzeti daha iyi anlaşılıyor. Et yediğimiz anlaşılıyor. Et yediğimizi hissediyoruz. Memnunuz" diye konuştu.

Ankara'dan memleketi Sivas'a gelen Nuriye Kul ise, "Çok lezzetli, herkese tavsiye ederiz. Sivas'ta yediğimiz köftenin tadını hiçbir yerde alamıyoruz. Sadece et tadı geliyor. Sivas köftesini seviyoruz" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
sivas köftesi yöresel yemekler

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