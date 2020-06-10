Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı

Sivasspor'da iç transfer gelişmesi yaşandı. Tecrübeli futbolcu Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 2025'e kadar uzatıldı.
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