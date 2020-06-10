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Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 10.06.2020 17:17 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı

Sivasspor'da iç transfer gelişmesi yaşandı. Tecrübeli futbolcu Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 2025'e kadar uzatıldı.

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