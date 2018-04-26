MAGAZİN

Siyah Beyaz Aşk 28. yeni bölüm fragmanı: Aslı, Ferhat'tan ayrılıyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 26.04.2018 15:17 | Son Güncelleme

Siyah Beyaz Aşk 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolünde oynadığı Kanal D'nin başarılı dizisi Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde Aslı ile Ferhat ayrılıyor. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Aslı, gerçekleri öğrendikten sonra Ferhat'a güveni kalmadı ve ondan ayrılmaya karar verdi. Ferhat, Aslı'dan öyle birşey istiyor ki Aslı ne diyecek merak ediliyor. İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı...

Siyah Beyaz Aşk 28. yeni bölüm fragmanı: Aslı, Ferhat'tan ayrılıyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 28. yeni bölüm fragmanı, Kanal D tarafından yayınlandı. Başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un oynadığı dizinin yeni bölümde Aslı, Ferhat'tan ayrılmaya karar veriyor. Siyah Beyaz Aşk son bölümde Aslı, Vildan'ın itirafları sonrasında Özge'nin babasının Ferhat olduğunu öğrenmiş ve bunu sakladığı için ona güveni kalmamıştı. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Aslı, Ferhat'a "Sen içimden öyle birşey kopardın ki" diyor ve gitmeye karar veriyor. Fakat Ferhat'in "Gözlerimin içine bakarak seni sevmiyorum de" sözleri karşısında Aslı çaresiz kalıyor. Aslı ne yapacak? İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk 28. Bölüm Fragmanı yayında! Aslı, Ferhat'tan ayrılmaya karar veriyor; Ferhat son sözü söylemesini istiyor! Ferhat, Vildan'dan çocuğu olduğunu sonunda Aslı'ya itiraf etmeye karar verir. Aslı, duyduklarına inanamaz ve Özge'nin babasının Ferhat olduğunu öğrenir. Aslı, daha fazla kalbinin sesini dinleyemez ve aşk masallarının sonuna geldiklerini ifade eder. Aslı'nın hamileliğinin etkilenmemesi için gerçeği saklayan Ferhat, yaptığı itiraf sonrası büyük bir ğişmanlık yaşar. Aslı'yı kaybetmek istemese de diyebileceği daha fazla söz kalmamıştır. Aslı'nın kendisine aşık olduğunu bilir ve ayrılmadan önce son sözlerini duymak ister.

Bu durum Aslı için ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasına gelir. Ferhat ile birlikte birçok engele göğüs geren ikili, bu kez mücadele edemeyecekleri bir savaşın içindedirler. Aslı, Ferhat'ı kaybetmek istemese de bu gerçekle başa çıkamayacaktır.

Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 30 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

Siyah Beyaz Aşk dizisi bitiyor mu?Siyah Beyaz Aşk dizisi bitiyor mu?

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Siyah Beyaz Aşk son bölümde; Aslı’dan, annesinin intikamını almak için hayatına birden bire dahil olan Jülide, planlarını devreye sokmaya başlar. Jülide, Namık Emirhan ile gizli kapılar ardında yürüttüğü aşkını da amaçları için kullanmaya hazırlanır. İlk olarak Vildan ile Ferhat’ın bir gece birlikte olduklarını öğrenen Jülide, Özge’nin babasının Ferhat olduğunu ortaya çıkarır.

Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle

Ferhat, bu gerçeği Aslı’dan saklamakta kararlıdır. Aslı’nın hamile olduğunu ve doğumdan sonra kendisine açıklayacağını dile getiren Ferhat, herkesin de ağzını bu konuda kapalı tutmasını ister. Yiğit ile Ferhat’ın yüzleşmesi, her zamanki gibi olaylı geçer. Yiğit, Ferhat’ın etrafındakilere zarar verdiğini söyler. Ferhat’ın tepkisi ise gecikmez ve Aslı’yı korumaya çalıştığını ifade eder. Yiğit, Ferhat’ın kaçak dövüştüğünü düşünür ve Aslı’ya gerçekleri itiraf etmesi gerektiğini belirtir.

Aslı ile Ferhat arasında beklenen yüzleşme gerçekleşir. Ferhat, Aslı’nın ne yaparsa onu terk edeceğini merak eder. Aslı, bu konuda oldukça nettir ve Ferhat’ın yalan söylemesi ilişkilerinin sonu olacağını söyler. Ferhat, ne yapacağını bilemez. Özge’nin kendi kızı olduğunu açıklaması, onun en büyük sınavı olacaktır. Aslı, Ferhat’ın kendisinden hiçbir şey saklamamasını ister. Üstelik Aslı, Ferhat ile Vildan arasında yaşananları merak eder. Ferhat, bu kez köşeye sıkıştığını anlamıştır ve gizli gerçeği açıklama noktasına gelmiştir.


Kılıçdaroğlu, CHP'nin adayını Akşener'e söylediKılıçdaroğlu, CHP'nin adayını Akşener'e söyledi
Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendiSuriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
Ünlü anketçiden bomba seçim anketi açıklamasıÜnlü anketçiden bomba seçim anketi açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Siyah Beyaz Aşk Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı Siyah Beyaz Aşk 28 bölüm fragmanı siyah beyaz aşk son bölüm kanal d

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Yasak Elma'nın son bölümüne Şevval Sam'ın frikiği damga vurdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Canlı yayında şoke eden an! Doğum sancısı tutunca...

Canlı yayında şoke eden an! Doğum sancısı tutunca...

FOX'un Fatih'i, Kanal D'nin Fatih'ine fark attı!

FOX'un Fatih'i, Kanal D'nin Fatih'ine fark attı!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avlu 5. yeni bölüm izle: "Uyarıyorum çok kan akar!" (Avlu fragmanları, bölüm özeti)

Avlu 5. yeni bölüm izle: "Uyarıyorum çok kan akar!" (Avlu fragmanları, bölüm özeti)

Sen Anlat Karadeniz 15. yeni bölüm fragmanı: Tahir ile Nefes evleniyor! (Sen Anlat Karadeniz 14. son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 15. yeni bölüm fragmanı: Tahir ile Nefes evleniyor! (Sen Anlat Karadeniz 14. son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 15. bölüm fragmanı! Tahir ve Nefes evleniyor! Haberi alan Vedat ise deliriyor!

Sen Anlat Karadeniz 15. bölüm fragmanı! Tahir ve Nefes evleniyor! Haberi alan Vedat ise deliriyor!

Kocamın Metresi dizisinin kadın başrolü belli oldu

Kocamın Metresi dizisinin kadın başrolü belli oldu

Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. bölüm final fragmanı! Sultan Mehmed, Konstantiniyye için harekete geçiyor!

Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. bölüm final fragmanı! Sultan Mehmed, Konstantiniyye için harekete geçiyor!

İnsanlık Suçu dizisinde sürpriz değişiklik

İnsanlık Suçu dizisinde sürpriz değişiklik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.