Siyah Beyaz Aşk 28. yeni bölüm fragmanı: Aslı, Ferhat'tan ayrılıyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 28. yeni bölüm fragmanı, Kanal D tarafından yayınlandı. Başrollerinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un oynadığı dizinin yeni bölümde Aslı, Ferhat'tan ayrılmaya karar veriyor. Siyah Beyaz Aşk son bölümde Aslı, Vildan'ın itirafları sonrasında Özge'nin babasının Ferhat olduğunu öğrenmiş ve bunu sakladığı için ona güveni kalmamıştı. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Aslı, Ferhat'a "Sen içimden öyle birşey kopardın ki" diyor ve gitmeye karar veriyor. Fakat Ferhat'in "Gözlerimin içine bakarak seni sevmiyorum de" sözleri karşısında Aslı çaresiz kalıyor. Aslı ne yapacak? İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı... SİYAH BEYAZ AŞK 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI Siyah Beyaz Aşk 28. Bölüm Fragmanı yayında! Aslı, Ferhat'tan ayrılmaya karar veriyor; Ferhat son sözü söylemesini istiyor! Ferhat, Vildan'dan çocuğu olduğunu sonunda Aslı'ya itiraf etmeye karar verir. Aslı, duyduklarına inanamaz ve Özge'nin babasının Ferhat olduğunu öğrenir. Aslı, daha fazla kalbinin sesini dinleyemez ve aşk masallarının sonuna geldiklerini ifade eder. Aslı'nın hamileliğinin etkilenmemesi için gerçeği saklayan Ferhat, yaptığı itiraf sonrası büyük bir ğişmanlık yaşar. Aslı'yı kaybetmek istemese de diyebileceği daha fazla söz kalmamıştır. Aslı'nın kendisine aşık olduğunu bilir ve ayrılmadan önce son sözlerini duymak ister.

Bu durum Aslı için ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasına gelir. Ferhat ile birlikte birçok engele göğüs geren ikili, bu kez mücadele edemeyecekleri bir savaşın içindedirler. Aslı, Ferhat'ı kaybetmek istemese de bu gerçekle başa çıkamayacaktır. Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 30 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de! Siyah Beyaz Aşk dizisi bitiyor mu? SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Siyah Beyaz Aşk son bölümde; Aslı’dan, annesinin intikamını almak için hayatına birden bire dahil olan Jülide, planlarını devreye sokmaya başlar. Jülide, Namık Emirhan ile gizli kapılar ardında yürüttüğü aşkını da amaçları için kullanmaya hazırlanır. İlk olarak Vildan ile Ferhat’ın bir gece birlikte olduklarını öğrenen Jülide, Özge’nin babasının Ferhat olduğunu ortaya çıkarır. Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle Ferhat, bu gerçeği Aslı’dan saklamakta kararlıdır. Aslı’nın hamile olduğunu ve doğumdan sonra kendisine açıklayacağını dile getiren Ferhat, herkesin de ağzını bu konuda kapalı tutmasını ister. Yiğit ile Ferhat’ın yüzleşmesi, her zamanki gibi olaylı geçer. Yiğit, Ferhat’ın etrafındakilere zarar verdiğini söyler. Ferhat’ın tepkisi ise gecikmez ve Aslı’yı korumaya çalıştığını ifade eder. Yiğit, Ferhat’ın kaçak dövüştüğünü düşünür ve Aslı’ya gerçekleri itiraf etmesi gerektiğini belirtir.