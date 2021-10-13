"Siyasi cinayet" iddialarıyla ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

Son günlerde Türkiye'nin gündemine oturan "siyasi cinayetler işlenebilir" iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İçişleri Bakanıyım. Sordum: Böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı? Yok. Bu bir FETÖ taktiğidir.

Birkaç gündür siyasi cinayetlerden bahsediyorlar. Bunlar ciddi sözlerdir. Böyle bir siyasi cinayet istihbaratı yok.

2016 Mart ayında Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı aynı siyasi cinayetler ifadesini kullanmış. Acaba bu bir şifre midir?



