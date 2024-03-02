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    4. Skandal görüntüler! Çevrede kimse olmadığını zannettiler... Plajın ortasında cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

    Skandal görüntüler! Çevrede kimse olmadığını zannettiler... Plajın ortasında cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.03.2024 11:21
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    Tayland'ın Phuket kentindeki Patong Plajı'nda kaydedilen görüntüler sosyal medyada kullanıcıların ilgisini çekti. Görüntülerde çevrede kimse olmadığını zanneden bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği anlar yer aldı. Olaya tanık olan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler gündem oldu.

    MYNET-DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yarattı. Tayland'ın Phuket kentindeki Patong Plajı'nda bir çift cinsel birliktelik yaşarken yakalandı. İfşa edilen o anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten iğrenç görüntüler" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadarına inanamıyorum" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı, "İnsanların sınırlarını zorladığı anlar" yorumunu ekledi.

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    cinsel ilişki Tayland
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