Skandal görüntüler! Çevrede kimse olmadığını zannettiler... Plajın ortasında cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

MYNET-DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yarattı. Tayland'ın Phuket kentindeki Patong Plajı'nda bir çift cinsel birliktelik yaşarken yakalandı. İfşa edilen o anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten iğrenç görüntüler" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadarına inanamıyorum" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı, "İnsanların sınırlarını zorladığı anlar" yorumunu ekledi.