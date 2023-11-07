Skandal görüntüler! Çevrelerindekilere aldırış etmeden çocuk parkının yakınında cinsel ilişkiye girdiler

Kolombiya'nın Barranquilla kentinde kaydedilen bir görüntüde ismi açıklanmayan bir çift çevrelerindeki küçük çocuklara aldırış etmeden halka açık bir parkta cinsel ilişkiye girdi. Sosyal medyadan 540 bini aşkın izlenmeye ulaşan görüntüler eleştiri oklarının hedefi oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntülere eleştiri yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu herkesin içinde yaptıklarına inanamıyorum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kimsenin müdahale etmemesine inanamıyorum" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kesinlikle cezalandırılmaları gerekiyor" dedi.