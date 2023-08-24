Ülkede metro tecavüzü infial yarattı! 18 yaşındaki erkek öğrenciye saatlerce tecavüz etti... "Kimse müdahale etmedi" tartışması alevlendi

Almanya’nın Münih şehrindeki Max-Weber-Platz metro istasyonunda Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece 01.00-05.00 saatleri arasında 18 yaşındaki erkek bir öğrenciye korkunç bir saldırı gerçekleştirildi. Evine dönmeye çalıştığı sırada aşırı alkollü olduğu belirtilen genç istasyondaki banklardan birine uzanmak için hamle yaptı. O sırada istasyonun girişinden itibaren takip ettiği gence arkasından yaklaşan saldırgan cinsel saldırıda bulundu. Alman basınında failin Afgan kökenli bir mülteci olduğu belirtildi.

CEP TELEFONUNDAN YERİ TESPİT EDİLDİ

Sabahın erken saatlerinde 18 yaşındaki gencin cep telefonunu çalarak olay yerinden kaçan tecavüzcünün görüntüleri güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. İsmi açıklanmayan 18 yaşındaki Polonyalı öğrencinin şikayeti üzerine araştırma yapan güvenlik güçleri saldırganı çaldığı cep telefonunun konumundan buldu.

Şüpheli, polis tarafından Münih’in Ramersdorf semtindeki bir mülteci barınağında yakalandı. Hâkim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TARTIŞMA YARATTI

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken polis ekipleri olaya şahit olan görgü tanıklarını aramaya başladı. Aynı zamanda istasyonda bulunan güvenlik kameralarının izlenip izlenmediği ve metroda devreye gezen güvenlik güçlerinin durumu tartışıldı.

Münih ulaşım şirketi Bild'e yaptığı açıklamada, "Kamera görüntüleri aynı zamanda kontrol merkezinde günün her saati canlı olarak yayınlanıyor. 100 metro istasyonunda 1700'den fazla kamera var; her kamera bir çalışan tarafından sürekli olarak izlenmiyor." açıklanmasında bulundu.



